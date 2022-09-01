نتيجة تقليل الاغتراب 2022 ظهرت الآن.. ننشر الرابط وخطوات الاستعلام

ظهرت الآن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 للمرحلتين الأولى والثانية، حيث يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الخطوات الذي ستقدمها لكم فيما يلي.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

تصدرت نتيجة تقليل الاغتراب 2022، محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث يترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2022 اعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2022.

حيث بدأت مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الأولي والمرحلة الثانية، بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، من تنسيق الجامعات 2022، السبت 27 أغسطس الجاري.

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط: من هنــــــــا.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 تكون على أساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الثانوية العامة حيث يتم المفاضلة بين الطلاب على أساس المجموع.

نظام تحويلات تقليل الاغتراب 2022

بدأ تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، الأسبوع الماضي، بنسبة 10% وفقا للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات لشروط التحويلات.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالكليات والمعاهد، بحد أدنى 50% الأسبوع المقبل، عبر معامل الحاسب الآلي بالجامعات والموقع الإلكتروني للتنسيق خلال الساعات المقبلة على مدار اليوم.

وكشفت نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن وجود أمكان خالية بالكليات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية ومنها (الحقوق – الآداب بنظام الانتساب الموجه – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية طفولة وابتدائي – التربية النوعية – المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة).

وحدد مكتب التنسيق، الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن المتضمنة الآتي: