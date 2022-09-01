بحصيلة 4.2 مليون طن.. التموين تعلن إنتهاء موسم توريد القمح 2022

أصدر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا بشأن موسم توريد القمح هذا ‏العام، وقضي القرار الصادر بانتهاء موسم توريد القمح ‏المحلي لموسم 2022 مع اغلاق كافة المواقع التخزينية ‏التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، وذلك اعتبارًا من يوم ‏الاربعاء الموافق 31/8 / 2022، وشمل القرار ايضا سحب ‏واستخدام الاقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط ‏المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت ‏اشراف اللجان المشكلة طبقًا لضوابط المنظمة لتداول الاقماح ‏المحلية لموسم 2022.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ان نسب التوريد ‏هذا العام وصلت إلى 4.2مليون طن، وهي نصف الكمية ‏المنتجة بمصر هذا العام، مؤكدا ان عمليات التوريد هذا العام ‏تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي ‏بعد الزيادة التي اقرها السيد الرئيس لهم هذا العام ‏

هذا وقد قدم وزير ‏التموين والتجارة الداخلية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي لدعمه المتواصل للمزارعين، وزيادة حافز التوريد ‏لهم هذا العام، مؤكدا ان هذه الزيادة هي من شجعت ‏المزارعين على التوريد هذا العام،

واثنى على الدعم الذي قدمه دولة رئيس ‏مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الذي ‏قدمه للموردين بتوجيهاته بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، ‏كما وجه الشكر ‏للدكتور وزير المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏لسداد مستحقات المزارعين، وللسادة المحافظين، وهيئة ‏سلامة الغذاء، ومديريات التموين، وغرفة صناعة الحبوب، ‏وللسادة المزارعين، والجهات المسوقة، وكل الذين عملوا ‏في منظومة التوريد هذا العام لجهودهم في تذليل العقبات امام ‏المزارعين.

واكد وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم صرف جميع ‏المستحقات المالية للموردين كاملة.

وصرح أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان ‏المشروع القومي للصوامع الذي تبناه السيد الرئيس هو من ‏سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة ‏التخزينية إلى 4 مليون طن بعد ان كانت لا تزيد عن 1.2 ‏مليون طن قبل عام 2014، واكد المتحدث الرسمي معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة في هذا الموسم قد ‏سهلت الامر على الموردين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 ‏نقطة متنوعة ما بين ( صوامع - هناجر - بناكر - شون ‏مطورة ). ‏