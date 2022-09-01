بحصيلة 4.2 مليون طن.. التموين تعلن إنتهاء موسم توريد القمح 2022
أصدر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا بشأن موسم توريد القمح هذا العام، وقضي القرار الصادر بانتهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم 2022 مع اغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، وذلك اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 31/8 / 2022، وشمل القرار ايضا سحب واستخدام الاقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت اشراف اللجان المشكلة طبقًا لضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم 2022.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ان نسب التوريد هذا العام وصلت إلى 4.2مليون طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام، مؤكدا ان عمليات التوريد هذا العام تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي بعد الزيادة التي اقرها السيد الرئيس لهم هذا العام
هذا وقد قدم وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل للمزارعين، وزيادة حافز التوريد لهم هذا العام، مؤكدا ان هذه الزيادة هي من شجعت المزارعين على التوريد هذا العام،
واثنى على الدعم الذي قدمه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الذي قدمه للموردين بتوجيهاته بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، كما وجه الشكر للدكتور وزير المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد مستحقات المزارعين، وللسادة المحافظين، وهيئة سلامة الغذاء، ومديريات التموين، وغرفة صناعة الحبوب، وللسادة المزارعين، والجهات المسوقة، وكل الذين عملوا في منظومة التوريد هذا العام لجهودهم في تذليل العقبات امام المزارعين.
واكد وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم صرف جميع المستحقات المالية للموردين كاملة.
وصرح أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان المشروع القومي للصوامع الذي تبناه السيد الرئيس هو من سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة التخزينية إلى 4 مليون طن بعد ان كانت لا تزيد عن 1.2 مليون طن قبل عام 2014، واكد المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة في هذا الموسم قد سهلت الامر على الموردين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 نقطة متنوعة ما بين ( صوامع - هناجر - بناكر - شون مطورة ).