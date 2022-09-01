ستاندرد اند بورز ينهي خسائر أربع جلسات قبيل صدور تقرير رئيسي عن سوق العمل

تمكن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من تحقيق مكاسب طفيفة يوم الخميس لينهي سلسلة خسائر امتدت أربع جلسات بفضل صعود متأخر في الجلسة مع ترقب المستثمرين لتقرير رئيسي عن سوق العمل غدا الجمعة.

وأظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية تراجعت أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين الأسبوع الماضي، كما تراجع تسريح العاملين في أغسطس آب، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة بشدة لإبطاء سوق العمل.

وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري غدا الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات حول سوق العمل.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 12.23 نقطة، بما يعادل 0.31 بالمئة، إلى 3967.23 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 30.56 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 11785.64نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 145.92 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 31656.35 نقطة.