حظك اليوم - توقعات برج القوس الجمعة 2 سبتمبر

مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2022.

ونوفر لكم في بوابة الفجر الالكترونية حظك اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 وتوقعات الأبراج اليومية على الصعيد المالي والعاطفي والصحي والمهني.

ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2022، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج 2022.



و نقدم لكم في هذا توقعات برج "القوس" علي الصعيد الصحي والعائلي

برج القوس وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

صحيا: ساعد نفسك على الاسترخاء وحاصر مصادر القلق.

عائليا واجتماعيا: راقب في صمت حتى تكون رأيا صائبا.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة



كن هادئا، وتقبل أي تغير يقابلك فقد يكون في صالحك ويفتح لك أبواب كثيرة، وحاول أن تتواصل مع أصدقائك الذين ابتعدت عنهم طوال الفترة الماضية، بسبب حالتك النفسية، فستجدهم يمدون لك يد العون، وربما يكون لديهم بعض الحلول لقضاياك المعلقة.

تفاصيل برج القوس

برج القوس هو البرج التاسع من الأبراج الإثني عشر من دائرة البروج، أي قوس من دائرة مسار الشمس. برج من الجهة الجنوبية للسماء. تمر الشمس من برج القوس من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر. تكون الشمس في هذا البرج عند أواخر الخريف. في الماضي البعيد كانت كوكبة القوس (الرامي) في هذه البرج ويسمي بالقوس، واليوم كوكبة فلكية العقرب فيها نتيجة لتقدم محور الأرض.

صفات مواليد برج القوس

يتميز مولود برج القوس بشخصية قوية وشجاعة، يحب خوض المغامرات الجديدة، لذلك تجده يعشق السفر بشكل كبير، ولا يخاف من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة، ويثق بنفسه بشكل كبير، ولديه القدرة على أقناع الآخرين، ويتمتع بأن له نظرة فلسفية حكيمة لبعض الأمور، وذكى ومتفائل.

مشاهير برج القوس:

نجيب محفوظ، وماجدة الرومي، وعاصي الحلاني، نجلاء فتحي، وميرفت أمين، وبراد بيت.