الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 121 مشروعًا بـ3 مراكز بمحافظة أسوان ضمن مبادرة "حياة كريمة"



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد، انتهى من تنفيذ 121 مشروعًا بـ3 مراكز (كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة) بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.



وقال وزير الإسكان: تضم مراكز (كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة) بمحافظة أسوان، 31 وحدة محلية بها 100 قرية، موزعة كالتالى، 9 وحدات محلية بها 26 قرية بمركز كوم أمبو – 13 وحدة محلية بها 31 قرية بمركز إدفو – 9 وحدات محلية بها 43 قرية بمركز نصر النوبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزًا فى 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.



وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إنشاء 31 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ 23 مجمعًا خدميًا، وجارٍ تنفيذ الباقى.



وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تشمل المشروعات أيضًا، إنشاء 31 مجمع خدمات زراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 مجمعًا وجار تنفيذ الباقى، بجانب مشروعات إنشاء/ إحلال وتجديد 82 مركز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 76 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة)، وتم الانتهاء من 25 مركز شباب (17 إنشاء/ إحلال وتجديد – 8 تطوير ورفع كفاءة)، وجار العمل بباقى مراكز الشباب.



وأوضح اللواء محمود نصار، أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، تشمل، إنشاء 26 نقطة إسعاف وتطوير 6 نقاط أخرى، لتحسين خدمات الإسعاف المُقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من إنشاء 4 نقاط إسعاف، وجار تنفيذ الباقى، بجانب مشروعات إنشاء / إحلال وتجديد / تطوير 74 كوبرى على المجارى المائية، حيث يتم التنسيق مع المختصين من وزارة الرى، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بها، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 36 كوبرى رى (27 إنشاء جديد – 8 إحلال وتجديد – 1 تطوير ورفع كفاءة)، وجارٍ تنفيذ الباقى.



وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن المشروعات تشمل أيضًا، تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتم الانتهاء من أعمال الكهرباء بـ13 قرية، وكذا إنشاء 9 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة 3 وحدات أخرى، وإنشاء 6 مراكز لتنمية الأسرة، وإنشاء مركز تأهيل ضمن مشروعات التضامن الإجتماعى، وجار التنفيذ، بالإضافة إلى 63 عمارة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بـ "سكن كريم" للمواطنين، وإنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.

