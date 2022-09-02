انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية مجددا في أغسطس

الاقتصاد
مؤشر هابط
مؤشر هابط

انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ف أو ) للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في وقت سابق من العام، إذ ساهم استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في تحسين آفاق الإمدادات.

وسجل مؤشر الفاو، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، في المتوسط 138 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل بلغ 140.7 لشهر يوليو تموز.

وكان رقم يوليو تموز قد تم تحديده في السابق عند 140.9.

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجار في أكبر مسجد بمدينة هرات شمالي أفغانستان

عاجل.. البنك المركزي يدرس طرح أوعية إدخارية للمصريين بالخارج

احصل على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الآن

الخطيب يتدخل.. نجوم الأهلي تهدد صفقات القلعة الحمراء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. لينك سريع ومباشر لدرجاتك

الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

لتصحيح الوضع فيتوريا يضم 5 لاعبين من الزمالك.. طالع التفاصيل