انخفاض الواردات الألمانية على غير المتوقع في يوليو

الاقتصاد
علم ألمانيا
علم ألمانيا

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني يوم الجمعة انخفاض صادرات البلاد بشكل أقل من المتوقع في يوليو تموز، إذ هبطت 2.1 بالمئة عن الشهر السابق، في حين شهدت الواردات تراجعا غير متوقع، بلغ 1.5 بالمئة.

وكان استطلاع لرويترز قد توقع تراجع الصادرات على أساس شهري بنسبة 2.3 بالمئة وزيادة الواردات 0.8 بالمئة.

وقال المكتب إن الصادرات الألمانية إلى روسيا انخفضت 15.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجعها بنسبة 60 بالمئة في مارس آذار وسط العقوبات الغربية الصارمة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

كما أفاد المكتب أنه في يوليو تموز، بلغ الفائض التجاري للبلاد بعد تعديله في ضوء العوامل الموسمية 5.4 مليار يورو (5.38 مليار دولار)، مقابل فائض متوقع قدره 4.8 مليار يورو.

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