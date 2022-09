مسلسل The Rings of Power يتصدر جوجل بعد عرض أولى الحلقات "تفاصيل"

The Rings of Power، توجد العديد من الأعمال الفنية العالمية التي تلقى اهتماما ومتابعة كبيرة على المستوى العالمي، ولا سيما المقدمة عبر شاشات السينما والتي تترجم لأعمال درامية فيما بعد مستغلة نجاحها السينمائي.

مسلسل The Rings of Power يتصدر

وتصدر مسلسل The Rings of Power اليوم الجمعة الموافق الثاني من سبتمبر 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد عرض أولى حلقات المسلسل والتي شهدت إقبالا ومشاهدات تاريخية.

The Rings of Power والعمل السينمائي

ونالت مجموعة أفلام The Rings of Power شهرة وساعة ونجاحا كبيرا، وهو ما دفع عشاق هذا العمل السينمائي الكبير على أهبة الاستعداد من أجل عرض أولى حلقات المسلسل The Rings of Power.

مسلسل The Rings of Power

عرض أولى حلقات مسلسل The Rings of Power

وعرضت أولى حلقات مسلسل The Rings of Power أو المعروف بـ "سيد الخواتم" فجر اليوم الجمعة، وتحديدا في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، عبر منصة primevideo.

The Rings of Power وترقب الجمهور

ويعتبر العمل الفني الدرامي The Rings of Power أو سيد الخواتم من الأعمال التي ترقبها الكثيرون خلال عام 2022، والمقتبسة من قصة العمل من سلسلة أفلام The Lord of the Rings، التي حققت نجاحًا كبيرا على المستوى العالمي.

شخصيات The Rings of Power

ومن المقرر أن يضم مسلسل The Rings of Power العديد من الشخصيات الجديدة، حيث أن أحداثه تدور قبل أحداث سلسلة أفلام The Lord of the Rings بمئات السنين، مستندًا إلى روايات سيد الخواتم الأصلية لمؤلفها الراحل جيه.آر.آر.تولكين.

The Rings of Power

تكلفة The Rings of Power

ويعد مسلسل The Rings of Powerمن أعلى الأعمال تكلفة، حيث تبلغ تكلفته حوالى 465 مليون دولار، ما يجعل فرص نجاحه كبيرة، حيث أن طاقم هذا العمل الدرامي أنفقوا الكثير مرتكزين على نجاح تلك السلسلة التي قدمت سينمائيا سابقا.

تفاصيل أولى حلقات The Rings of Power

وحازت أولى حلقات مسلسل سيد الخواتم The Rings of Power على إعجاب واسع بين النقاد، وتم وصفه بخير خليفه لسلسلة أفلام The Lord of the Rings، ووصلت تقييمات العمل عبر موقع rottentomatoes إلى 83%.

قصة The Rings of Power وطاقم العمل

وتدور أحداث مسلسل The Rings of Power، حول عودة الشر إلى مملكة ميدل إيرث، ويخوف أبطال العمل سلسلة من المعارك الحابسة لأنفاس، ويأتي العمل من إخراج أنطونيو بايونا، ويضم نخبة من ألمع نجوم هوليود على رأسهم مورفيد كلارك، روبرت أرامايو، ماركيلا كافينا، جوزيف ماويل، بنجامين والكر، لينى هنرى، ماكس بالدرى.