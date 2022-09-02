موعد مشاهدة مباراة العدالة والطائي اليوم 2/9/2022 والقنوات الناقلة والتشكيل

مواجهة مثيرة بين العدالة والطائي اليوم التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين الذي ينقل من خلال قناة إس إس سي الرياضية السعودية في ظل لقاء يبحث من خلاله كل فريق عن هدفه الخاصة فإذا كان فريق العدالة يرغب في تضميد جراحه بشكل سريع خارج الديار فإن أصحاب الأرض يبحثون عن الفوز الثاني على التوالي الذي سيضعهم في مرتبة متساوية مع الكبار في هذا الموسم في ظل رغبة الفريق في حسم البقاء بشكل سريع وعدم تكرار سيناريوهات الهبوط التي تراود الأندية الصاعدة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان باستمرار.





تشكيل العدالة المتوقع أمام الطائي





في حراسة المرمى: ميلان مياتوفيتش

في خط الدفاع: عبد العزيز الجمعان - مارتين أنجا - مرتضى البريه - عبد الله اليوسف

في خط الوسط: ناصر العبدلي - إديسون دا كروز - كريستوفر جونزاليس

في خط الهجوم: رينالدو لينيس - لوتارو بالاسيوس - حسن الحبيب





تشكيل الطائي المتوقع أمام العدالة





في حراسة المرمى: فيكتور براجا

في خط الدفاع: كولينز فاي - عبد الكريم السليمان - حسن الجبيري - عبد العزيز مجرشي

في خط الوسط: دينير جوميز - عبد العزيز الحرابي - محمد حرزان

في خط الهجوم: أمير سعيود - كنوليدج موسونا - مبينزا





موعد مباراة العدالة والطائي





تنطلق هذه المواجهة في الساعة السادسة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة 7 مساء حسب توقيت مكة المكرمة بعدما بدأ الدوري السعودي ساخنا في أول جولتين.



ويحتل نادي العدالة المركز الرابع عشر بلا أي نقطة بعد فشله في تحقيق أي فوز بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف من الشباب السعودي في مباراة ودية والسقوط بثلاثية نظيفة أمام اتحاد جدة السعودي المحترف به طارق حامد وأحمد حجازي في صفوف العميد لذلك يرغب في الانتصار بأي طريقة.



أما نادي الطائي فإنه في المركز السادس برصيد 3 نقاط بعد الفوز 2-1 على الاتفاق في الجولة الماضية والذي يضم بينه صفوفه أمير سعيود نجم الأهلي الأسبق الذي تألق في صفوف الأحمر قبل رحيله إلى المغرب ثم إلى نادي الطائي وهو من أفضل صناع اللعب في آسيا وإفريقيا.