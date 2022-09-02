موعد مشاهدة مباراة ضمك والخليج اليوم 2/9/2022 والتشكيل والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ضمك نظيره الخليج على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها في ثاني جولات بطولة الدوري السعودي 2022 - 2023 أو دوري روشن السعودي في مواجهة مثيرة لكلا الفريقين تحت شعار لا بديل عن خطف الانتصار من أجل مشوار البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم وإن كانت الأمور قد بدأت بشكل صعب لدى الخليج الذي اصطدم في اللقاء الأول بنادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي على حساب اتحاد جدة المحترف به حاليا أحمد حجازي وطارق حامد ورغم قوة العرض الذي قدمه فإنه خسر بهدفين دون مقابل ليتجدد الأمل في هذه المواجهة بحثا عن أول 3 نقاط ستعيد الاتزان إليه بشكل سريع مع مدربه بيدرو إيمانويل الذي سيهاجم بكل قوته ريزتش المدير الفني لأصحاب الأرض والجمهور.





موعد مباراة ضمك والخليج





على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها تنطلق هذه الموقعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعوديةالموافق الساعة الثامنة بتوقيت مصر ويتم نقلها من خلال قناة إس إسي سي الرياضية.





تشكيل ضمك المتوقع ضد الخليج





في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

في خط الدفاع: عبد الله هوساوي - فاروق شافعي - عبد القادر بدران - عبد الله العمار

في خط الوسط: آدم ماهر - عبد العزيز مجرشي - دوماجوج أنتوليتش - وليد العنزي - منصور حمزي

في خط الهجوم: برونو دوارتي





تشكيل الخليج المتوقع ضد ضمك





في حراسة المرمى: دوجلاس فريديريش

في خط الدفاع: حسين النويقي - عبد الله الشنقيطي - جمال بلعمري - عبد الله الحربي - حازم الزهراني

في خط الوسط: أيمن الحجيلي - لوكاس سوزا - أندريه بوكو - محمد السهلي

في خط الهجوم: صالح آل عباس



بدأ نادي ضمك الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بفوز ثمين خارج ملعبه على حساب الفيحاء بهدف دون رد لذلك يبحث عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي واستغلال تعثر منافسه.



أما نادي الخليج، فقد سقط على ملعبه أمام الهلال حامل اللقب بهدفين نظيفين لذلك يخطط للمصالحة جماهيره وتحقيق أول فوز بالدوري السعودي.