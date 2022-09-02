موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في بطولة الدوري الإيطالي والقناة الناقلة لها خلال تلك المواجهة.


موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا
ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس وفيورنتينا يوم غد السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجارى في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي على ملعب ارتيميو فرانكي.


وتنطلق فعاليات مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

txt

جدول مواعيد مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2022

txt

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة يوفنتوس وسبيزيا اليوم الأربعاء في الدوري الإيطالي


وكان فريق يوفنتوس قد حقق الفوز في المواجهة الماضية على حساب سبيزيا بهدفين دون رد في المواجهة التي كانت يوم الأثنين الماضي.


القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا
ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة يوفنتوس وفيورنتينا عبر قناة ابو ظبي الرياضية اكسترا 1 الناقل الوحيد لمباريات الدوري الإيطالي.
 

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا الدورى الايطالى يوفنتوس وفيورنتينا

الأكثر قراءة

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين

عاجل.. الأهلي يتلقى عرضين أوروبيين لخوض مباراتين وديتين الفترة المقبلة

الخطيب يتدخل.. نجوم الأهلي تهدد صفقات القلعة الحمراء

الأهلي يقترب من حسم إسم مدربه الجديد

احصل على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الآن

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. لينك سريع ومباشر لدرجاتك

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

نانت يمهد الطريق لعملاق الدوري القطري لضم زيزو