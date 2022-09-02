موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في بطولة الدوري الإيطالي والقناة الناقلة لها خلال تلك المواجهة.



موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس وفيورنتينا يوم غد السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجارى في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي على ملعب ارتيميو فرانكي.



وتنطلق فعاليات مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وكان فريق يوفنتوس قد حقق الفوز في المواجهة الماضية على حساب سبيزيا بهدفين دون رد في المواجهة التي كانت يوم الأثنين الماضي.



القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة يوفنتوس وفيورنتينا عبر قناة ابو ظبي الرياضية اكسترا 1 الناقل الوحيد لمباريات الدوري الإيطالي.

