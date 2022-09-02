غدًا.. قطع المياه عن زهراء المعادي لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن منطقة ( زهراء المعادى بداية من الشطر الأول إلى الشطر السادس ) وذلك اعتبارا من الساعة 9 من صباح يوم السبت الموافق 3/9/2022 وحتي الساعة 5 من مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال إصلاح خط قطر 600 مم وتغيير مفتاح قطر 1000بمنطقة زهراء المعادى.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الارضى.