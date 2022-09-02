حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 2-9-2022 في مختلف المدن والمحافظات

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حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق الثاني من أغسطس 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ارتفاعا في القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ، كما تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجة الحرارة اليوم الجمعة 2-9-2022

القاهرة 35 25 درجة.

الإسكندرية 33 23 درجة.

مطروح 32   23 درجة.

سوهاج   42   24 درجة.

قنا العظمى 41   27 درجة.

أسوان العظمى 43   30 درجة.

 

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