مجموعة السبع يوافقون على خطة لفرض سقف سعري على النفط الروسي



وافق وزراء مالية مجموعة السبع على خطة فرض سقف سعري للنفط الروسي، حسب بيان مشترك الجمعة 2 سبتمبر.



وسوف يعتمد الحد الأقصى للسعر الأولي على النطاق الفني وسيتم إعادة النظر فيمستوى السعر حسب الضرورة.



وقال الوزراء في البيان: "نحن نهدف إلى مواءمة التنفيذ مع الجدول الزمني للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة العقوبات السادسة على روسيا".

قبيل قرار مجموعة وزراء مالية السبع قال الكرملين الجمعة 2 سبتمبر إن روسيا ستتوقف عن بيع النفط الروسي للدول التي تدعم فرض سقف سعري للخام الروسي.



وأضاف أن قرار فرض سقف سعري للخام سيؤدي لزعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، ديمتري بيسكوف، إن الشركات التي تفرض سقفًا للسعر لن تكون من بين المتلقين للنفط الروسي.



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير الأربعاء 31 أغسطس آب "هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية، كما نعتقد، لضرب عائدات بوتين بشدة، إذ إن القيام بذلك لن يؤدي فقط إلى انخفاض عائدات بوتين النفطية، ولكن أيضًا إلى انخفاض أسعار العالمية أيضًا.