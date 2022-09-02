الكرملين: لن نبيع النفط للدول التي تدعم فرض سقف سعري على الخام الروسي



وقال الكرملين الجمعة 2 سبتمبر إن روسيا ستتوقف عن بيع النفط الروسي للدول التي تدعم فرض سقف سعري للخام الروسي.



وقال إن قرار فرض سقف سعري للخام سيؤدي لزعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، ديمتري بيسكوف، إن الشركات التي تفرض سقفًا للسعر لن تكون من بين المتلقين للنفط الروسي.



ويعقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعًا اليوم بشأن السماح بالمشتريات العالمية من النفط الروسي بسعر محدد.



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير الأربعاء 31 أغسطس آب "هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية، كما نعتقد، لضرب عائدات بوتين بشدة، إذ إنّ القيام بذلك لن يؤدي فقط إلى انخفاض عائدات بوتين النفطية، ولكن أيضًا إلى انخفاض أسعار العالمية أيضًا.