معدل البطالة في أميركا يرتفع إلى 3.7% في أغسطس متجاوزًا التوقعات



ارتفع معدل البطالة في أميركا في أغسطس آب إلى 3.7% مخالفًا توقعات استقرارها عند 3.5%.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 315 ألف وظيفة في أغسطس متجاوزًا التوقعات 300 ألف وظيفية التي كانت تشير إلى 300 ألف وظيفة.



وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يضيف الاقتصاد 300 ألف وظيفة في أغسطس آب.

ويأتي تقرير التوظيف بعد أسبوع من تحذير رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، الأمريكيين من فترة مؤلمة من بطء النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع معدلات البطالة.



وكان النمو القوي للوظائف الشهر الماضي دليلًا آخر على أن يستمر الاقتصاد في التوسع حتى مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام في إشارة أخرى بأن الفدرالي الأميركي في حاجة إلى تهدئة سوق العمل.



رفع بنك الفدرالي الأميركي مرتين بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو الماضي، وكانت أسعار الفائدة في مارس قرب الصفر لتسجل حاليًا بين 2.25 إلى 2.50%.



وتشير التوقعات الآن إلى الفدرالي الأميركي قد يرتفع 75 نقطة أساس في اجتماع يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.