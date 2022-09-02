بيراميدز يصارع الأهلي لضم مصطفى فتحى

تصدر مصطفى فتحى، لاعب فريق التعاون السعودي، اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك عقب تدخل بيراميدز لخطفه من الأهلي في الموسم المقبل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، كافة التفاصيل حول الصراع المشتعل بين الأهلي وبيراميدز لضم الفرسة الشقية مصطفى فتحى، وهي على النحو التالي:-

وكشفت تقارير سعودية، عن وجود صراع بين نادي بيراميدز والأهلي لضم مصطفى فتحى لاعب فريق نادي التعاون السعودي، بعدما أبدت إدارة النادي السعودي الموافقة في الساعات الماضية على فكرة رحيل لاعب الوسط الدولي المصري إلى صفوف المارد الأحمر.

وأعلنت صحيفة "سبورت" السعودية، في تقرير صادر لها، أن بيراميدز يرغب في الحصول على خدمات مصطفى فتحى جناح فريق التعاون السعودي سواء على سبيل الإعارة أو من خلال البيع النهائي.

ومن جانبها، إكدت الصحيفة السعودية أنه تواجد حاليا مسؤول من النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية للاجتماع مع إدارة التعاون، وقدم عرضا ماليا لضم اللاعب مصطفى فتحى، مؤكدا أن رغبة اللاعب هي اللعب في صفوف النادي الأهلي، كما أكد اللاعب بدوره للنادي رغبته في العودة إلى مصر عن طريق النادي الأهلي.

وشددت الصحيفة أنه يتبقى للنادي الأهلي التوصل لاتفاق مع التعاون من أجل إتمام انتقال مصطفى فتحى للنادي الأحمر بشكل رسمي.

محاولة الزمالك لتعطيل انتقال مصطفى فتحى للأهلي

وتعددت الأقاويل في الأيام الأخيرة حول اللاعب مصطفى فتحى، الأهلي يرغب في التعاقد معه بشدة، من جانب هو بحاجة إلى لاعب جناح يمتلك مهارات، وفي نفس الوقت يحرج إدارة الزمالك ويخطف منهم صفقة قوية.

وبحسب ما ذكره الإعلامي محمد شبانة، في برنامجه "بوكس 2 بوكس"، فإن نادي الزمالك لجأ إلى كارت أخير، من أجل إقناع مصطفى فتحى بالعودة للزمالك؛ أو على الأقل عدم الانتقال للأهلي.

وهذا الكارت هو الكارت العاطفي، ونقصد عنها علاقة الود التي تجمع مصطفى فتحى بقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، والذي طلب الجلوس مع مصطفى فتحى لمحاولة التأثير عليه والعدول عن فكرة اللعب للأهلي.