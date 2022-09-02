كاس العرب للناشئين.. موعد موعد مباراة مصر والمغرب والقنوات الناقلة

كاس العرب للناشئين، يخوض منتخبي مصر والمغرب مباراة مرتقبة في بطولة كاس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عاما في نسختها الرابعة، التي تقام في دولة الجزائر، وتستمر حتى يوم 8 سبتمبر الجاري.

ويلتقي المنتخبان في قمة الدور ربع النهائي من كاس العرب للناشئين على ملعب أرضية "مستغانم" في مدينة وهران.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة مصر والمغرب في كاس العرب للناشئين والقنوات الناقلة، هي على النحو التالي:-

موعد مباراة مصر والمغرب في كاس العرب للناشئين

موعد مباراة مصر والمغرب في كاس العرب للناشئين، سيكون مساء اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر 2022، وستنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءًا بتوقيت أبوظبي الإماراتية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كاس العرب للناشئين

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كاس العرب للناشئين، سيتم بثها على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المفتوحة، وقناة الكأس القطرية والشارقة والقناة السادسة الجزائرية.

مشوار الفراعنة في كاس العرب للناشئين حتى الآن

وتأهل منتخب مصر إلى منافسات ربع نهائي كاس العرب للناشئين، بعدما تصدر المجموعة الرابعة في البطولة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ليواجه نظيره المغربي لحسم التأهل لنصف النهائي.

وافتتح منتخب الناشئين مشواره في بطولة كأس العرب، بالفوز على حساب نظيره السعودي، بثلاثية دون رد في الجولة الأولى، وبعدها نجح في الفوز على حساب نظيره لبنان بتسعة أهداف مقابل لا شيء.

واختتم منتخب الناشئين، مشواره في دور المجموعات بالفوز على حساب نظيره سوريا، بخماسية نظيفة، ليحسم تأهله كمتصدر للمجموعة الرابعة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة المغرب في كاس العرب للناشئين

قائمة منتخب مصر لمواجهة المغرب في كاس العرب للناشئين، تضم في حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، عمر كامل، نور عمر، وخط الدفاع: محمد نبيه وعبدالرحمن علي وأحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبدالمنعم، وخط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفى ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر خضر وأحمد فؤاد، وفي الهجوم: حسام عادل وأيمن أمير عبد العزيز.

المنتخبات المشاركة في كاس العرب للناشئين

وتقام بطولةركاس العرب للناشئين 2022 بمشاركة 16 منتخبًا هي الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.