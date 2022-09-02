أسعار النفط اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة 2 سبتمبر، في الجلسة الختامية بدعم من مراهنات على إجراء أوبك بلس وتوقعات بخفض الإنتاج، ولا تزال أسعار النفط برنت للعقود الآجلة، تسليم نوفمبر أدنى مستوى 95 دولارًا في التعاملات الصباحية بعد تراجعه حتى 92 دولارًا في ختام جلسة الأمس، فيما استقرت قيمة العقود الآجلة للنفط الخام أدنى مستوى 89 دولارًا للبرميل.


صعود ملحوظ في أسعار مزيج برنت في هذه اللحظة من تداولات اليوم، حيث سجلت أسعار النفط برنت اليوم للعقود الآجلة، تسليم نوفمبر، في هذه اللحظة، ارتفاعًا بمقدار 2.02 نقطة ومعدل تغير قدره 2.19% في الاتجاه الموجب، ليتم التداول عند 94.42 دولار للبرميل الواحد، مقارنةً بسعر الافتتاح، والبالغ 92.17 دولار للبرميل، في حين استهلت الجلسة على فجوة سعرية هابطة محدودة، حيث جاء الإغلاق السابق عند 92.36 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يصل سعر النفط برنت اليوم إلى أعلى مستوى له عند 94.39 دولار للبرميل، فيما يصل إلى أدنى مستوى له عند 94.39 دولار للبرميل.

 

أسعار النفط الخام اليوم
 

ارتفعت قيمة العقود الآجلة، تسليم أكتوبر، للنفط الخام في هذه اللحظة، بمقدار 1.97 نقطة، ونسبة تغير 2.27% في الاتجاه الموجب، ليتم التداول عند 88.72 دولار للبرميل في هذه اللحظة، مقارنةً بالسعر عند الافتتاح، والبالغ 86.44 دولار للبرميل، فيما كان مستوى الإغلاق أمس عند 86.61 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يصل سعر النفط الخام اليوم إلى أعلى مستوى له عند 88.61 دولار للبرميل، بينما يصل إلى أدنى مستوى له عند 86.36 دولار للبرميل.

 

صعود النفط اليوم مدعومًا بمراهنات على إجراء أوبك بلس
 

بعد تراجع النفط في ختام جلسة الأمس بنسبة 3%، وصولًا إلى أدنى مستوياته منذ أشهر، عاد اليوم للصعود بنسبة 2% في بداية التعاملات بدعم من توقعات خفض منظمة أوبك+ الإنتاج أثناء الاجتماع القادم المُزمع له يوم 5 سبتمبر 2022، وبرغم صعود اليوم نجد أن خام برنت يتجه صوب انخفاض أسبوعي بنحو 8%، كما سجل الخام الأمريكي خسارة بنحو 6% خلال هذا الأسبوع.

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