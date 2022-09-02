هل هناك نقص في السلع الاستراتيجية بالأسواق؟.. الحكومة تجيب

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، تأثرًا الإعلامي في بيان له اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية.



وشددت على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر.



وأكدت على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.



وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وزير التموين يتفقد موقع مجمع الصناعات الغذائية بمدينة السادات

وقام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس، بجولة تفقدية لموقع مجمع الصناعات الغذائية لشركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة والجارى انشائه بمدينة السادات على مساحة ١٢٠ فدان.

هذا وقد رافق سيادته في الجولة التفقدية كل من اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و اللواء تيمور أبو المجد رئيس مجلس ادارة مجمع سايلو فود الصناعي، وحضور ممثلى المجموعة الاستشارية الهندسية استشاري المشروع.

وأكد المصيلحي أن هذا المجمع والصرح الصناعي العظيم يأتي فى إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لتلبية متطلبات مؤسسات الدولة المختلفة من المنتجات الغذائية الرئيسية وفقًا للشروط والمواصفات القياسية العالمية.

كما شدد المصيلحي على أن إنشاء هذا المجمع الصناعي يساهم في إنشاء منظومة صناعية ولوجستية متكاملة لتوفير الخامات اللازمة للإنتاج ذاتيًا لترشيد التكلفة الإنتاجية مما يحقق ميزة تنافسية بالسوق المحلي والإقليمي.

وقد تم استعراض الموقف التنفيذي لانشاء شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية، وتلبيه متطلبات السوق المحلي وكذلك توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية، فضلًا عن تعزيز قيمة المنتجات الوطنية وتعظيم الفرص التصديرية.

هذا وقد أشار اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان مكونات شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة تشتمل علي مجمع المصانع الإنتاجية ويشمل (مصنع المركزات، ومصنع العصائر، ومصنع الخضروات والفواكه المجمدة، ومصنع المربي والصلصة، ومصنع البقوليات المعلبه ومصنع الوجبات الجاهزة المعلبة)، ومجمع التعبئة والتغليف ومجموعة المخازن والنقل والحركة وكذلك المنشآت والمباني الادارية.

وأكد اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات ان المشروع سيقام علي مساحة ١٢٠ فدان بإجمالي ٥٠٤٠٠٠ م٢ وباستثمارات تبلغ نحو ١٠ مليار جنية مصري، ومن المخطط أن تبدأ عملية الإنتاج وطرحها بالأسواق بنهاية عام 2023، وتم تأسيس المجمع من خلال الشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.