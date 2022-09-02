الشاي بـ 3 جنيهات.. أسعار السلع التموينية اليوم الجمعة 2 سبتمبر

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضخ السلع التموينية للمنافذ التابعة لها، والبالغ عددها نحو 4 آلاف منفذ تمويني متمثلة في (البدالين التموينين- جمعيتي - الجمعيات الاستهلاكية)، وذلك لصرفها على البطاقات التموينية عن شهر سبتمبر، بعد قررات من وزير التموين بزيادة عدد السلع المتاحة وكذا الدعم الاستثنائي الذي يستفيد منه حول 9.1 مليون أسرة.

وتنشر "الفجر" قائمة أسعار أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بجنيهين.

- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بجنيهين.

- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

5 سلع جديدة

- كيس دقيق معبأ ورقي وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

- كيس دقيق معبأ بلاستيك وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

- تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

اسعار السلع التموينية

تفاصيل جديدة عن الدعم الإضافي

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن صرف الزيادات على البطاقة التموينية سيكون بداية شهر سبتمبر لأكثر من 8 مليون بطاقة من اجمالي 23 مليون بطاقة، مشيرًا إلى أن الفئات المستحقة للدعم هي محدودي الدخل، والمرأة المعيلة والعمالة الغير منتظمة والفئات الأكثر احتياجًا، وهذا الأمر محدد من قبل قاعدة البيانات التي تمتلكها الدولة.

المواطن ليس مطالبًا بأي شيء للحصول على الدعم الإضافي

وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، ان المواطن ليس مطالبًا بأي شيء للحصول على الدعم الإضافي بفضل قاعدة البيانات، مشيرًا إلى أن المواطن المستحق للدعم الإضافي سيعلم مدى أحقيته بهذا الدعم من خلال بون الخبز.