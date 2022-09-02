سعر الليرة التركية مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

استقر سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي، اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، وذلك بعد قرار البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13%.

وتشهد تركيا انخفاضًا في سعر الليرة التركية أمام العملات الأخرى، مثل الدولار والجنيه المصري والريال السعودي، فيما تعمل الحكومة التركية على استعادة قيمة الليرة، حيث أعلن البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة عند مستويات 13%، كما وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برنامجًا لدعم الليرة التركية.



سعر الليرة التركية مقابل الريال السعودي اليوم



استقر سعر الليرة التركية أمام الريال السعودي، في التعاملات الصباحية اليوم، الجمعة 2 سبتمبر 2022، ليسجل سعر الليرة الواحدة 0.2064 ريال سعودي، وسجل كل ريال سعودي 4.8447 ليرة تركية.



وقرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة على الليرة خلال أسبوع إلى 13% من 14%، على الرغم من أن معدل التضخم في البلاد يقترب من 80%.

وطوال الأشهر السبعة الماضية، انتهج المركزي التركي سياسة الإبقاء على سعر الفائدة عند 14%، وجاء قرار خفض الفائدة ليواكب ما تفعله البنوك المركزية الأخرى في بعض أنحاء العالم.



رفعت السلطات التركية، اليوم الخميس، أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20% ونحو 50% للقطاع الصناعي، ما زاد الضغوط على التضخم الذي بلغ قرابة 80% في يوليو.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقًا لحسابات رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضًا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم، إذ يُحمل المنتجون الكلف على المستهلكين.

أسعار العملات الأجنبية في مصر:

بلغ سعر الدولار ليسجل 19.18 جنيهًا للشراء، و19.25 جنيهًا للبيع، وسعر اليورو ليسجل 19.20 جنيهًا للشراء، 19.29 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 22.43 جنيهًا للشراء، 22.53 جنيهًا للبيع.



واستقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.77 جنيهًا للشراء، 2.78 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الفرنك السويسري ليسجل 19.74 جنيهًا للشراء، 19.82 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.84 جنيهًا للشراء، 13.90 جنيهًا للبيع.



وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 5.10 جنيهًا للشراء، 5.12 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 62.25 جنيهًا للشراء، 62.52 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 5.22 جنيهًا للشراء، 5.24 جنيهًا للبيع.

و سجل سعر الدولار في أكبر بنكي حكوميين الاهلي ومصر إلى مستويات 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع مقابل 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع في تعاملات الأمس، كما ارتفع في بنك القاهرة إلى 19.15 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع. .

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية والمصرف المتحد إلى 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

وكلا من البنك الاهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، والبنك المصري الخليجي سعر الدولار إلى 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

تراجع سعر بيع الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري بمقدار 13 قرشا.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مستوى 22.18 جنيه للشراء 22.36 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 22.24 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.

وعلى صعيد سوق العملات الأجنبية الأخرى، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم مستوى 19.19 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

أما فيما يخص العملات العربية، استقر سعر شراء الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم عند مستوى 5.09 جنيه، وسجل سعر البيع 5.11 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم مستوى 60.07 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع، مقارن.

ارتفاع التضخم في تركيا



وارتفع معدل التضخم في تركيا لشهر يوليو بنسبة 79.6% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في 24 عامًا، إذ تكافح البلاد مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.