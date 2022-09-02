بورصة أمريكا ترتفع بدعم من بيانات الوظائف في مستهل تعاملات الجمعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

استهلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية، اليوم، على ارتفاع بعد بيانات أظهرت ارتفاعا أقوى من المتوقع للوظائف في أغسطس، لكن تباطؤ زيادة الأجور وارتفاع البطالة خفف بعض المخاوف بشأن التضخم.

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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار لكنه يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي

وارتفع المؤشر داو جونز 192.08 نقطة، أو 0.61 في المائة، إلى 31848.50 نقطة.
 

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 27.81 نقطة، أو 0.70 في المائة، إلى 3994.66 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

واستهل المؤشر ناسداك المجمع التداولات على ارتفاع 114.01 نقطة، أي 0.97 بالمئة، إلى 11899.14.

 

معدل البطالة في أميركا يرتفع إلى 3.7%

 

ارتفع معدل البطالة في أميركا في أغسطس آب إلى 3.7% مخالفًا توقعات استقرارها عند 3.5%.
وأضاف الاقتصاد الأميركي 315 ألف وظيفة في أغسطس متجاوزًا التوقعات 300 ألف وظيفية التي كانت تشير إلى 300 ألف وظيفة. 


وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يضيف الاقتصاد 300 ألف وظيفة في أغسطس آب.
ويأتي تقرير التوظيف بعد أسبوع من تحذير رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، الأمريكيين من فترة مؤلمة من بطء النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع معدلات البطالة.


وكان النمو القوي للوظائف الشهر الماضي دليلًا آخر على أن يستمر الاقتصاد في التوسع حتى مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام في إشارة أخرى بأن الفدرالي الأميركي في حاجة إلى تهدئة سوق العمل.              


رفع بنك الفدرالي الأميركي مرتين بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو الماضي، وكانت أسعار الفائدة في مارس قرب الصفر لتسجل حاليًا بين 2.25 إلى 2.50%.


وتشير التوقعات الآن إلى الفدرالي الأميركي قد يرتفع 75 نقطة أساس في اجتماع يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.

مصر

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