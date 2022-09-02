خطوات تسجيل المواليد عبر بوابة أبشر 1444 إلكترونيا.. الأحوال المدنية توضح

خطوات تسجيل المواليد عبر بوابة أبشر 1444 إلكترونيا، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب توضيح الأحوال المدنية طريقة تسجيل المواليد عبر بوابة أبشر 1444 بشكل إلكتروني.

وتوفر الحكومة السعودية، العديد من الخدمات الإلكترونية لدى المواطنين تسهيلا عليهم في إنجاز ما يرغبونه من خدمات وتوفيرا للوقت والجهد.

وتعد منصة أبشر الإلكترونية من أحد أهم المنصات التي تقدم خدمات متعددة إلى المواطنين من خدمات وزارة الداخلية والأحوال المدنية والمرور والجوازات، ومن ضمن تلك الخدمات الإلكترونية المتوفرة خدمة تسجيل المواليد إلكترونيا عبر أبشر الإلكترونية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات تسجيل المواليد عبر بوابة أبشر 1444 إلكترونيا، وذلك وفقا لما وضحته مصلحة الأحوال المدنية، وهي على النحو التالي:-

خطوات تسجيل المواليد عبر بوابة أبشر 1444 إلكترونيا

وتوفر منصة أبشر الإلكترونية للمواطنين إمكانية تسجيل المواليد بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر، ويتم ذلك عن طريق الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

- الدخول مباشرة على منصة أبشر الإلكترونية (اضغط هنـــــــا)، ثم الضغط على اختيار أفراد ثم تسجيل الدخول.

- الضغط على دليل الخدمات أو خدماتي ومنها يتم الضغط على اختيار الأحوال المدنية.

- الضغط على الخدمات الإلكترونية كي تظهر الخدمات المتاح الاستفادة منها عبر الموقع.

- اختيار خدمة تسجيل المواليد والضغط على "تنفيذ الخدمة" للدخول إلى صفحة التسجيل.

- تسجيل جميع البيانات المطلوبة مع مراعاة أن تكون دقيقة بشكل كبير.

- الضغط على كلمة "تسجيل الطلب".

مميزات تسجيل المواليد عبر بوابة أبشر 1444 إلكترونيا

- يحصل المواليد الجدد عبر هذه الخدمة على رقم للسجل المدني تلقائيا.

- يتم من خلال هذه الخدمة عمل تحديث لبيانات الأسرة ما دام المولود على قيد الحياة.

- لا يحتاج التسجيل الإلكتروني إلى عمل زيارة لمكاتب الأحوال المدنية، فهي طريقة فورية توفر الوقت والجهد بشكل كبير.

- يمكن الحصول على شهادة الميلاد عن طريق توصيلها إلى المنزل من خلال العنوان الوطني للمواطن المسجل في البريد السعودي.

- تمكن هذه الطريقة من الحفاظ على صحة المواليد الجدد ومنع تكدسهم في مكاتب التسجيل.