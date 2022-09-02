سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 3 سيتمبر 2022

تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية 2-9-2022



شهد سعر الجنيه الإسترليني فى مصر، اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، أول أيام العطلة الإسبوعية للقطاع المصرفي في مصر، تراجعًا لدى البنك المركزي والمصارف التجارية وشركات الصرافة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 22.16 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع، مقابل 22.25 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) إلى نحو 22.05 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع، مقابل 22.34 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك مصر، نزل أيضًا سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى 22.09 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، مقابل 22.34 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) إلى نحو 22.21 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع، مقابل 22.29 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر



وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليبقى عند مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر



وارتفع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 19.16 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، مقابل 19.15 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

فيما تباين سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر)، حيث هبط إلى 19.01 جنيه للشراء، بينما صعد إلى 19.34 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع أمس.



كما تباين سعر اليورو اليوم في بنك مصر، منخفضًا إلى 19.06 جنيه للشراء، ومرتفعًا إلى 19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.20 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع أمس.

بينما زاد سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) إلى نحو 19.21 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، مقابل 19.14 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر



وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث استقر عند 5.10 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 5.13 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

كما تباين سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عند مستوى 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

فيما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلًا 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر



وتباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث هبط إلى 5.21 جنيه للشراء، فيما استقر عند 5.24 جنيه للبيع، مقابل 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، متراجعًا إلى نحو 62.13 جنيه للشراء، ومرتفعًا إلى 62.58 جنيه للشراء، مقابل 62.16 جنيه للشراء، و62.50 جنيه للبيع أمس.