أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الذهب فى سوريا، خلال تعاملات المساء اليوم الجمعة 9 سبتمبر (أيلول)، ارتفاعًا بالتزامن مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

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أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 2-9-2022

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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار لكنه يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي

أسعار الذهب اليوم في سوريا


وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 138.835 ألف ليرة (55.11 دولار)، حسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.


وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى مستوى 121.484 ألف ليرة (48.35 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 104.128 ألف ليرة (41.44 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.988 ألف ليرة (32.23 دولار).

 

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا
 

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعا إلى نحو 4.317 مليون ليرة (1719 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 971.872 ألف ليرة (386.81 دولار).


أسعار الذهب اليوم عالميا


ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار عن ذروات سجلها في الآونة الأخيرة، لكن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% مسجلا 1702.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضا بنحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1714.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.2% لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوياته منذ 20 عاما والذي سجله في الجلسة السابقة فيما ينتظر المستثمرون بيانات العمالة الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن صدور بيانات أضعف من المتوقع قد يحد من توقعات رفع كبير لأسعار الفائدة ويخفف ولو مؤقتا قدرا من ضغوط البيع عن الذهب.

وينظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

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