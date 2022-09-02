ارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم، الجمعة 2 سبتمبر 2022، في بداية التعاملات الصباحية، وقال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار، ليقترب من السعر في السوق السوداء، الذي بلغ 3900 للدولار في أبريل الماضي، بينما كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء



افتتحت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم، في أسواق العاصمة دمشق على سعر شراء وصل إلى 4445 ليرة، مقابل سعر بيع للدولار وصل إلى 4470 ليرة.





سعر اليورو والريال السعودي اليوم في سوريا



وصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية، اليوم، إلى 4413 ليرة للشراء، و4443 ليرة للبيع، كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 1182 ليرة لشراء كل ريال مقابل 1191 ليرة لبيع كل ريال.



وصل سعر صرف الجنيه المصري، مقابل الليرة السورية إلى 230 ليرة للشراء، و233 للبيع، كذلك وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الليرة السورية اليوم إلى 14412 ليرة للشراء، مقابل 14518 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي



من ناحية أخرى، وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية إلى 1208 ليرات للشراء، مقابل 1217 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية



بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية، 242 ليرة للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 245 ليرة.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 138.835 ألف ليرة (55.11 دولار)، حسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى مستوى 121.484 ألف ليرة (48.35 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 104.128 ألف ليرة (41.44 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.988 ألف ليرة (32.23 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعا إلى نحو 4.317 مليون ليرة (1719 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 971.872 ألف ليرة (386.81 دولار).