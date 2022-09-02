ننشر شروط التسجيل في برنامج الريف 1444 والطريقة

يبحث معظم المواطنين بالمملكة العربية السعودية، عن شروط التسجيل في برنامج الريف 1444 وطريقة التسجيل أيضا، المُقدم من وزارة البيئة السعودية.

ويعد برنامج ريف واحد من أهم برامج الدعم بالمملكة العربية السعودية، ويختص بدعم الأسر المنتجة والفلاحين بالعديد من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، وذلك حرصًا من المملكة على تنمية الزراعة وتقوية برامج التنمية الريفية المستدامة ولتحقيق رؤية المملكة العربية في عام 2030 والتنمية في عدة مجالات.

ويوفر برنامج ريف الدعم المالي للأسر المستحقة وفقا لاستيفاء سلسلة من الشروط المعلن عنها، ووضحت إدارة البرنامج بأنه يتم التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم، بشكل إلكتروني وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطن السعودي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، شروط التسجيل في برنامج الريف 1444 والطريقة، وهي على النحو التالي:-

خطوات التسجيل في برنامج الريف 1444

* قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة ريف الإلكترونية، عبر هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

* قم بالضغط على ابدأ بطلب الدعم.

* قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل الآتي:

- ادخال رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

- كتابة تاريخ الميلاد.

- كتابة كلمة السر.

- إدخال رقم الجوال.

- ثم سيتم إرسال لك رسالة نصية عبر رقم الهاتف المسجل تتضمن على كود تحقق.

- قم بإدخال كود التحقق في الخانة المخصص له.

- ادخل رقم الحساب البنكي الخاص بك.

- حدد برنامج الدعم الذي تريد الالتحاق فيه.

شروط التسجيل في برنامج الريف 1444

- يجب أن يكون الشخص من أحد مواطني المملكة العربية ويكون سعودي الجنسية.

- يجب أن يمتلك المواطن خبرة في أي وظيفة تندرج تحت مجال الإنتاج الزراعي.

- لا يجب أن يكون المتقدم من أحد العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالمملكة.

- لا يجب أن يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن ست ألاف ريال سعودي.

- ألا يتعدى عمر المتقدم عن 21 عاما.

- لا بد أن يمتلك المتقدم حساب جارى في أحد البنوك الحكومية.

- يجب تقديم الأوراق التي تثبت مزاولته لمهنة الزراعة.

- ألا يكون المتقدم من مستفيدي البرامج الخاصة بالدعم الأخرى للحكومة السعودية.

- وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية، دعم ريف لعدد من الأسر في المناطق المعلنة، فيلزم أن يكون المتقدم من سكان هذه المناطق.

- أن يكون الحد الأقصى لبرامج الدعم التي يستفيد منها المواطن هي 3 برامج فقط.