رابط حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون بالدوري السعودي 2022.. وهذه الأسعار

يبحث عدد كبير من الجماهير عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، عن حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون بالدوري السعودي 2022، بالإضافة إلى سعيهم لمعرفة الرابط الإلكتروني وأسعار التذاكر.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مباراة النصر والتعاون، والتي من المقرر إقامتها غدا السبت الموافق 3 سبتمبر 2022، على أرضية ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، وذلك في تمام الساعة 7 مساءًا حسب توقيت مدينة الرياض.

وازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حول رابط حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون من قبل العديد من الأفراد الراغبين في حضور المباراة، بالإضافة إلى معرفة أسعار التذاكر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون بالدوري السعودي 2022، وهي على النحو التالي:-

أسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون بالدوري السعودي 2022

ويمكنكم الآن متابعي ومحبي الساحرة المستديرة، معرفة أسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون بالدوري السعودي 2022، وهي كالتالي:-

فئة 3 شمالي: 15 ريال.

فئة 2 شمالي: 10 ريال.

فئة 2 جنوبي: 10 ريال.

فئة 3 جنوبي: 15 ريال.

عائلات جنوبي: 10 ريال.

عائلات شمالي: 10 ريال.

منصة سفلي: 50 ريال.

منصة علوي: 300 ريال.

رابط حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون بالدوري السعودي 2022

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن التذاكر الخاصة بمباراة النصر والتعاون متوفرة الآن على موقع تكت مكس، وتتراوح أسعار التذاكر بين 10 ريال سعودي و300 ريال سعودي، حيث تختلف الأسعار بناء على اختلاف المقاعد وفئة التذكرة، حيث يتمكن جميع المشجعين من حجز التذاكر باتباع الخطوات التالية:

- قم الدخول على موقع تكت مكس من خلال هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

- قم باختيار زر مباراة النصر والتعاون، ثم الضغط على زر احجز الآن.

- ثم القيام بتسجيل الدخول وفي حال عدم وجود حساب بالفعل يتم إنشاء حساب جديد على الموقع.

- تحديد فئة التذاكر التي يرغب المستخدم في حجزها، ثم تحديد العدد المطلوب.

- اختيار المقعد المناسب للجلوس.

- ثم يقوم المستخدم بسداد قيمة التذاكر بشكل إلكتروني من خلال طريقة الدفع الإلكتروني المتناسبة معه.