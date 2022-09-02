انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 37 عاما

قبل أيام من انتخاب رئيس وزراء بريطانيا الجديد الذي سيخلف رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، أرسلت أسواق المال رسالة خوف مما سيحدث بعد الانتخابات. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن الجنيه الإسترليني تراجع أمام العملة الأمريكية إلى 1.15 دولار لكل جنيه وهو أقل سعر للعملة البريطانية منذ 1985.

كما تراجع مؤشر إف.تي.إس.إي 100 الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بأكثر من 3% خلال الأسبوع الحالي.



وارتفع مؤشر قياس تكلفة الاقتراض للشركات الكبرى البريطانية إلى أكثر من 5%، كما يعاني أصحاب المنازل من الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري.

وذكرت الوكالة أن بعض هذه التحركات في الأسواق المالية البريطانية يأتي مدفوعا بتراجع عام في أسواق المال العالمية وبتحول عن الأصول عالية المخاطر، في حين أن توقعات المستثمرين بالنسبة لبريطانيا قاتمة. وينتقد المستثمرون خيارات ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة الأوفر

حظا في انتخابات رئيس الوزراء بالنسبة لخفض الضرائب في ظل ارتفاع أسعار الطاقة التي تشعل معدل تضخم أسعار المستهلك.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 22.16 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع، مقابل 22.25 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) إلى نحو 22.05 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع، مقابل 22.34 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك مصر، نزل أيضًا سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى 22.09 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، مقابل 22.34 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) إلى نحو 22.21 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع، مقابل 22.29 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر



وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليبقى عند مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.