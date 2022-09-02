غدا .. وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت بنادي الفيوم

غدا.. وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت بنادي الفيوم

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

يستقبل السبت، عماد سعد حمودة رئيس نادي محافظة الفيوم، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لافتتاح المنشآت الجديدة بنادي محافظة الفيوم.

نادي الفيوم

وكان نادي المحافظة، قد شهد الفترة الأخيرة تطوير كبير في المنشآت الاجتماعية والرياضية، عقب الإنتخابات الأخيرة، حيث يفتتح غدًا، ملعب التنس الأرضي، لأول مرة بالنادي، ومطاعم جديدة، وقاعات استقبال، وقاعات احتفالات كبرى، بالإضافة إلى تطوير المبنى الإداري بالنادي.

الفيوم 

هذا وقد اعرب أعضاء الجمعية العمومية لنادي محافظة الفيوم، من خلال صفحات النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن سعادتهم البالغة بحجم التطوير الجديد في منشآت نادي المحافظة، الرياضية والاجتماعية، وقدموا الشكر لرئيس مجلس الإدارة، على مجهوده لخدمة أعضاء النادي، والاهتمام بمتطلبات الاعضاء.

الفيوم اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مظاليم بحري

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