اسعار الدولار تستقر بجميع البنوك اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

استقرت أسعار الدولار في مصر، اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، مع استمرار العطلة الإسبوعية للقطاع المصرفي ليسجل في البنك المركزي 19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022:.

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.20جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع،

8 قروش زيادة في سعر الدولار منذ عهد المحافظ الجديد حسن عبدالله:

وكانت اسعار الدولار سجلت زيادة 8 قروش منذ بداية ولاية القائم باعال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله بدلا من طارق عامر الذي اعتذر عن الاستمرار في المنصب.

وزير المالية مصر لم تتخلف عن سداد ديونها:

قال وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي التزامات مالية مستحقة للجهات الخارجية المقرضة وأن البلاد لا تعاني أزمة سيولة دولارية.

وأضاف وزير المالية المصري أن الدين العام ارتفع الدين 87.6% وهذا الارتفاع جزء منه يعود تغير سعر الصرف لأن جزءا من الديون خارجية وحجمها بلغ 83 مليار دولار.

وقال محمد معيط هناك 4% زيادة في الدين بسبب تغير سعر الصرف، خدمة الدين في عام 2016 ارتفع ووصل إلى 40% من حجم الموازنة، وتم تخفيض خدمة الدين هذا العام إلى 32.3%، ولدينا خطة للنزل بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة.

قال وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر لن تتخلف عن سداد أي التزامات مالية مستحقة للجهات الخارجية المقرضة وأن البلاد لا تعاني أزمة سيولة دولارية.

وأضاف وزير المالية المصري أن الدين العام ارتفع الدين 87.6% وهذا الارتفاع جزء منه يعود تغير سعر الصرف لأن جزءا من الديون خارجية وحجمها بلغ 83 مليار دولار.

وقال محمد معيط هناك 4% زيادة في الدين بسبب تغير سعر الصرف، خدمة الدين فى عام 2016 ارتفع ووصل إلى 40% من حجم الموازنة، وتم تخفيض خدمة الدين هذا العام إلى 32.3%، ولدينا خطة للنزل بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة.