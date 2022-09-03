اسعار الاسمنت في مصر اليوم السبت ٣ سبتمير ٢٠٢٢

سجلت اسعار طن الاسمنت في مصر، اليوم السبت ٣ سبتمبر٢٠٢٢، استقرار بعدما اعلنت المصانع تثبيت اسعارها لشهر سبتمبر.

أسعار الاسمنت في مصر اليوم السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٢:

سعر طن اسمنت المسلح اليوم السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

سجل سعر طن اسمنت المسلح اليوم 2022ليصل إلى 1488جنيه.

سعر طن اسمنت النصر اليوم السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

استقر سعر طن اسمنت النصر اليوم اغسطس2022 عند 1445للطن.

سعر طن اسمن وادي النيل اليوم السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

سجل سعر طن اسمن وادي النيل في استقرار ليصل إلى 1440 جنيه.

سعر طن اسمنت لافارج اليوم السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

استقر سعر طن الاسمنت لافارج 1455 جنيه للطن.

سعر طن اسمنت حلوان اليوم السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

استقر سعر طن اسمنت حلوان اليوم عند 1490 جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي اليوم السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

سعر طن اسمنت السويدي سجل 1535 جنيه.

سعر طن أسمنت قنا اليوم السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

بلغ سعر طن أسمنت قنا 1425 جنيه للطن.