اسعار الاسمنت في مصر اليوم السبت ٣ سبتمير ٢٠٢٢

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اسعار الاسمنت اليوم
اسعار الاسمنت اليوم

سجلت اسعار طن الاسمنت في مصر،  اليوم السبت ٣ سبتمبر٢٠٢٢، استقرار  بعدما اعلنت المصانع تثبيت اسعارها لشهر سبتمبر.

أسعار الاسمنت في مصر اليوم السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٢:

سعر طن اسمنت المسلح اليوم  السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

سجل سعر طن اسمنت  المسلح  اليوم    2022ليصل إلى 1488جنيه.

سعر طن اسمنت النصر  اليوم  السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

 استقر سعر طن اسمنت النصر اليوم اغسطس2022 عند  1445للطن. 

سعر طن اسمن وادي النيل  اليوم   السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

 سجل  سعر طن اسمن وادي النيل في  استقرار ليصل إلى 1440 جنيه.

سعر طن اسمنت لافارج  اليوم   السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

استقر سعر طن الاسمنت لافارج 1455 جنيه للطن.

سعر طن اسمنت حلوان  اليوم   السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

استقر سعر طن اسمنت حلوان اليوم عند 1490  جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي  اليوم   السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

سعر  طن اسمنت السويدي سجل  1535 جنيه.

سعر طن أسمنت قنا  اليوم   السبت ٣ سبتمبر ٢٠٣٢:

بلغ سعر طن أسمنت قنا  1425 جنيه للطن.

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