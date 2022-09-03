ارتفاع حيازة البنك المركزي الأماراتي من الذهب 3% خلال يونيو الماضي

كشفت بيانات رسمية ارتفاع حيازة البنك المركزي الأماراتي من الذهب إلى مايقدر بنحو بنحو 3.2 مليار دولار، وذلك بنهاية يونيو الماضي بزيادة 3% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات وكالة الأنباء الإماراتية بأن رصيد البلاد من الذهب سجل نحو 8.961 مليار درهم بنهاية 2020، ونحو 4.044 مليار درهم في 2019، ونحو 1.134 مليار درهم فقط في 2018، وأن الذهب يعتبر أحد أصول المصرف المركزي، إلى جانب الأموال السائلة، وشهادات الإيداع، والأوراق المالية.

وكان قد ارتفعرصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 1.63% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المركزي الإماراتي بأن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 12.107 مليار درهم بنهاية مايو الماضي بزيادة تعادل 194 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 11.913 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.