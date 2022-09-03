خبير: اعفاء الصناعات من الضريبية العقارية يحسن الاستثمار الاجنبي

قال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن قرار رئيس الوزراء بإعفاء بعض الأنشطة الصناعية من ضريبة القيمة المضافة خطوة موفقة ؛ وتحسن من الاستثمار الصناعي في مصر.

وأضاف " توفيق"، أنه كان يأمل بأن يتم مد الإعفاء لأكثر من ثلاث سنوات، وأن يشمل الفنادق السياحية التي تراجعت إيراداتها بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية التي أثرت على انخفاض اعداد السياح لمصر.

اعفاء 19 نشاط صناعي من الضرائب العقارية:

قرر مجلس الورزاء إنه في ضوء التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية الحالية، تخفيف الأعباء على المصنعين من خلال إعفاء 19 نشاط صناعي من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.

اعفاء الانشطة التى تعرضت للخسائر

وكانت مصادر في الضرائب ذكرت لـ" الفجر"، أن مصلحة الضرائب عقد اجتماعات؛ لبحث المشكلات التى تواجه المصنعون في مصر في مقدمتها الضرائب العقارية، التى اشتكوا من ارتفاع حجم الأموال المفروضة عليهم منها، مشيرا إلى أن المصلحة تبحث منح اعفاء مؤقت لبعض الصناعات التي تراجعت أرباحها وتحولت إلى خسائر جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

شروط اعفاء المصانع من ضريبة القيمة المضافة:

وبحسب القرار رقم 196 لسنة 2008 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أغسطس 2022، فإنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008، وبناء عرض وزير المالية فإنه سوف سوف يتم إعفاء كلا من صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، وصناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق والطباعة، وصناعات مواد البناء، وصناعة الالكترونيات الكهربائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الحديد، وصناعة السيراميك، والصناعات الدوائية والصناعات الطبية، والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والنباتي، من ضريبة العقارية لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 يناير 2022.

وأشار القرار إلى أنه لاستفادة النشاط الصناعي مع إعفاء ضريبة القيمة المضافة، لا بد ان يكون مسجلا ضمن الاقتصاد الرسمي، وأن تكون العقارات المبنية التى يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة في النشاط الصناعي، موضحا أن ذلك لا يمنع مصلحة الضرائب في الحصول على المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتي 31 ديسمبر 2022.