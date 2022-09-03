مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم 3-9-2022 يلا شوت ليفربول بالدوري

يلا شوت الجديد ليفربول بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم ديربي الميرسيايد من جديد على ملعب جوديسون بارك في مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات موسم 2022-2023 في ظل المواجهة الفنية الخاصة بين يورجن كلوب وفرانك لامبارد تحت شعار لا بديل عن الفوز لكلا الفريقين وإن كان كلوب بشكل خاص يأمل في الاستمرار في مطاردة نادي مانشستر سيتي على اللقب في هذا الموسم رغم كثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق مثل غياب تياجوا ألكانتارا ودييجو جوتا ونابي كيتا وهو ما يجعل كل الأمور متاحة في ديربي الميرسيسايد.





موعد مباراة إيفرتون وليفربول





تنطلق صافرة بداية الديربي في في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ما يوافق الساعة الثانية والنصف بتوقيت السعودية ويتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.





تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون





في حراسة المرمى: أليسون بيكر

ففي خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد.

في خط الوسط: فابيو كارفاليو - فابينيو - جيمس ميلنر

في خط الهجوم: لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح





تشكيل إيفرتون المتوقع ضد ليفربول





في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

في خط الدفاع: ناثان باترسون - كونور كودي - جيمس تاركوفسكي - فيتالي ميكولينكو.

في خط الوسط: دوايت ماكنيل - توم ديفيز - أمادو أونانا - أليكس أيوبي - أنتوني جوردون

في خط الهجوم: نيال موباي





مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون





رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم وحقق ليفربول فوزا قاتلا على نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف بعد لقاء ماراثوني استمر حتى الدقيقة 98 عندما سجل كارفالهو هدف الفوز بعد تسديدة رائعة وصلت بفريقه إلى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط حتى الآن بواقع فوزين وتعادلين وخسارة مريرة أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في لقاء غاب عنه كريستيانو رونالدو.





مشاهدة مباراة ليفربول اليوم





يلا شوت ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اون لاين وفشل إيفرتون في تحقيق أي فوز خلال منافسات الدوري الإنجليزي وفرط في تقدمه أمام ليدز بهدف ليخرج بنتيجة التعادل 1-1 في الجولة الماضية لذلك توقف عند المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بواقع 3 تعادلات وهزيمتين لذلك يريد فرانك لامبارد تحقيق انتفاضة حقيقية على ملعبه وبين جماهيره.





بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون

