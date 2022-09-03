التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم السبت في بطولة الدوري

يستضيف ملعب جوديسون بارك مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في ديربي الميرسيسايد ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي تنطلق في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حسب توقيت القاهرة ما يوافق الساعة الثانية والنصف عصرًا حسب توقيت مكة المكرمة في مواجهة فنية مرتقبة بين يورجن كلوب المدير الفني للريدز بقيادة نجمه محمد صلاح وفرانك لامبارد مدرب أصحاب الأرض في هذا اللقاء رغم تباين ظروف كل منهما فإذا كان كلوب يبحث عن الفوز الثاني على التوالي فإن لامبارد يريد الرد بكل قوته في الديربي من أجل تحقيق الانتصار بعد سلسلة التعادلات التي وقع فيها الفريق في الفترة الأخيرة وإن كان ليفربول يتسلح بقدرات نجمه الأول محمد صلاح الذي ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي في غياب عدد كبير من نجومه المميزين للإصابة مثل تياجو ألكانتارا وجوردان هندرسون ونابي كيتا للإصابة وهو ما يعقد الحسابات على كلوب في مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم.









ووصل نادي ليفربول إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز القاتل الذي حققه في الجولة الماضية على حساب نادي نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 بعد عناء شديد لولا تسديدة كارفاليو في الوقت القاتل التي منحت الفريق 3 نقاط غالية وكسرت حدة التعادلات التي وقع فيها خلال الفترة الأخيرة.









أما نادي إيفرتون فإنه يحتل المركز السابع عشر بعدما حصد 3 نقاط في الدوري الإنجليزي حتى الآن كان آخرها التعادل المثير مع ليدز يونايتد بنتيجة 1-1 لذلك فإن فرانك لامبارد يعول على قدرات فريقه الدفاعية من أجل التسجيل في مرمى الحارس أليسكون بيكر خاصة أن ديربي الميرسيسايد دائما ما يشهد ندية تفوق كل التوقعات فما بالنا بهذا الموسم الصعب منذ بدايته على زملاء محمد صلاح.









في تشكيل ليفربول ضد إيفرتون تبرز أسماء محمد صلاح ولويس دياز وفيرمينو في خط هجوم الريدز أمام مهارات أنتوني جوردان وديماري جراي بجانب خطة 5-4-1 التي يعتمد عليها لامبارد في مواجهة الكبار وهو ما يمنح هذا اللقاء حيوية بالغة خارج كل التوقعات في ظل ترقب ما يمكن أن يقدمه نادي مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.

