بعد ارتفاع سعر الجنيه الذهب إلى 9 الالاف جنيه.. افضل الطرق للاستثمار في الذهب بمصر

تعرضت أسعار الذهب في مصر لارتفاعات قوية خلال الأيام الماضية حتى أن وصل سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا إلى مستويات 1118 جنيه للجرام، ما دفع عدد كبير للبحث عن كيفية الاستثمار في الذهب والذي يعد أكثر الاستثمارات امان.

وتتنوع وسائل الاستثمار في الذهب حسب التجار كالاتي:

أولا السبائك الذهبية:

ينصح خبراء أسواق الذهب بأن شراء السبائك يأتي في المرتبة الاولي للاستثمار في الذهب، نظرا لان يمكن شرائها بوزن يبدأ من 2.5 جرام وارتفاع جودتها حيث يتم تشكيلها من الذهب الخام من عيار 24، بالاضافة إلى تدني اسعار المصنعية مقارنة بشراء جنيهات ذهب أو مشغولات ذهبية.

وينصح عند شراء السبائك الذهبية شرائها من مكان موثق به، والتأكد من دمغها بختم الدمغة والموازنين، والتأكد من وزنها والحصول على فاتورة شراء مختومه بختم المحل البائع حتي يسهل اعادة بيعها.

ثانيا: الجنيهات الذهب :

يأتي في المرتبة الثانية للاستثمار في الذهب شراء الجنيهات الذهبية، والتى يبلغ وزنها نحو 8 جرامات في السوق المصري عيار 21، ولكن لا يفضل الكثيرون شراء الجنيهات الذهب نظرا لارتفاع المصنعية عليها.

ويصل سعر الجنيه الذهب في مصر حاليا نحو 8944 جنيه بعدما ارتفع 64 جنيه في تعاملات الأمس.

ثالثا: الاستثمار في صناديق الذهب:

تعد شراء وثائق في صناديق الذهب أحد وسائل الاستثمار في الذهب للأشخاص الذين لا يرغبون في تخزين الذهب، حيث يمكن شراء أحد وثائق التى تطرحها تلك الصناديق ويتم تحديد أسعارها ارتباطا بأسعار الذهب عالميا.

رابعا: المضاربة في بورصات الذهب العالمية:

يمكن الاستثمار في الذهب عن طريق شراء اوقيات الذهب من البورصات العالمية، ويتم بواسطة احد شركات التداول في الذهب الموثوق بها.

اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم

سجلت اسعار الذهب في مصر استقرار في بداية تعاملات اليوم السبت 9 سبتمبر 2022، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعات بقيمة تراوحت بين 4 إل 8 جنيه لمختلف عيارات الذهب على اثر معاودة اسعار الذهب الارتفاع عالميا.

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم :

سجل سعر جرام عيار الذهب 24 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 1278 جنيه.

سعر عيار الذهب 22 في مصر اليوم:

سجل سعر جرام عيار الذهب 22 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 1171 جنيه.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 1118 جنيه.

سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم :

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 958 جنيه.

سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 745 جنيه.

سعر عيار الذهب 12 في مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 639 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم:

سعر الجنيه الذهب في مصر 8944 جنيه بعدما ارتتفع 64 جنيه.