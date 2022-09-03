بعد ارتفاع سعر الجنيه الذهب إلى 9 الالاف جنيه.. افضل الطرق للاستثمار في الذهب بمصر

الاقتصاد
افضل الطرق للاستثمار
افضل الطرق للاستثمار في الذهب

تعرضت أسعار الذهب في مصر لارتفاعات قوية خلال الأيام الماضية حتى أن وصل سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا إلى مستويات 1118 جنيه للجرام، ما دفع عدد كبير للبحث عن كيفية الاستثمار في الذهب والذي يعد أكثر الاستثمارات امان.

وتتنوع وسائل الاستثمار في الذهب حسب التجار كالاتي:

أولا السبائك الذهبية:

ينصح خبراء أسواق الذهب بأن  شراء السبائك يأتي في المرتبة الاولي للاستثمار في الذهب، نظرا لان يمكن شرائها بوزن يبدأ من 2.5 جرام وارتفاع جودتها حيث  يتم تشكيلها من الذهب الخام من عيار 24،  بالاضافة إلى تدني اسعار المصنعية مقارنة بشراء جنيهات ذهب أو مشغولات ذهبية.

وينصح عند شراء السبائك الذهبية شرائها من مكان موثق به، والتأكد من دمغها بختم الدمغة والموازنين، والتأكد من  وزنها والحصول على فاتورة شراء مختومه بختم المحل البائع حتي يسهل اعادة بيعها.

ثانيا:  الجنيهات الذهب :

يأتي في المرتبة الثانية للاستثمار  في الذهب شراء الجنيهات الذهبية، والتى يبلغ وزنها نحو 8 جرامات في السوق المصري عيار 21، ولكن لا يفضل الكثيرون شراء الجنيهات الذهب نظرا لارتفاع المصنعية عليها.

ويصل سعر الجنيه الذهب في مصر حاليا نحو 8944 جنيه بعدما ارتفع 64 جنيه في تعاملات الأمس.

ثالثا:  الاستثمار في صناديق الذهب:

تعد شراء وثائق في صناديق الذهب أحد وسائل الاستثمار في الذهب للأشخاص الذين لا يرغبون في تخزين الذهب، حيث يمكن شراء أحد وثائق التى تطرحها تلك الصناديق ويتم تحديد أسعارها ارتباطا بأسعار الذهب عالميا.

رابعا:  المضاربة في بورصات الذهب  العالمية:

يمكن الاستثمار في الذهب عن طريق شراء اوقيات الذهب من البورصات العالمية، ويتم بواسطة احد شركات التداول في الذهب الموثوق بها.

اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 

سجلت اسعار الذهب في مصر استقرار في بداية تعاملات اليوم السبت 9 سبتمبر 2022، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعات بقيمة تراوحت بين 4 إل 8 جنيه لمختلف عيارات الذهب على اثر معاودة اسعار الذهب الارتفاع عالميا.

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم  :

سجل سعر جرام عيار الذهب 24 في مصر  اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 1278 جنيه.

سعر عيار الذهب 22 في مصر  اليوم:

سجل سعر جرام  عيار الذهب 22 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 1171 جنيه.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر  اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 1118 جنيه.

سعر عيار الذهب 18 في مصر  اليوم :

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر  اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 958 جنيه.

سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر  اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 745 جنيه.

سعر عيار الذهب 12 في مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر   اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 نحو 639 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم: 

سعر الجنيه الذهب في مصر  8944 جنيه بعدما ارتتفع 64 جنيه.   

الذهب أسعار الذهب الاستثمار في الذهب طرق الاستثمار في الذهب اسعار الذهب الان

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم 3/9/2022 بالدوري الإنجليزي

بث مباشر ريال مدريد اليوم LiVe مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم بث مباشر الريال يلا شوت 3-9-2022 بالدوري

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم السبت في بطولة الدوري

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف نجم الأهلي

عاجل.. صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل والسبب مثير

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين بث مباشر يلا شوت 3-9-2022 بالدوري الألماني

عاجل.. قناة نمساوية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم 3-9-2022 يلا شوت بالدوري الإنجليزي