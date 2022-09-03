عاجل.. اسعار الذهب في مصر تعاود الأنخفاض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 بعد ارتفاعها 8 جنيهات

سجلت اسعار الذهب في مصر تراجعات طفيفة خلال منتصف التعاملات اليوم السبت مع تراجع الطلب عليها في السوق المحلي واستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه.

وتراجعت اسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم بقيمة تراوحت بين 1 جنيه إلى 3 جنيه بعدما كانت قد ارتفعت بقيمة 8 جنيهات في التعاملات المسائية امس الجمعة.

وارجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب إلى انخفاض اسعار الذهب في مصر لتراجع حجم الطلب محليا، واستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه.

وجاءت اسعار الذهب بعد تراجعها كالاتي:

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم :

سجل سعر جرام عيار الذهب 24 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 تراجع إلى 1274.

سعر عيار الذهب 22 في مصر اليوم:

سجل سعر جرام عيار الذهب 22 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 تراجع إلى 1168 جنيه.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 تراجع إلى 1115 جنيه.

سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم :

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 تراجع إلى 955 جنيه.

سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 تراجع إلى 743 جنيه.

سعر عيار الذهب 12 في مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 تراجع إلى 477 جنيه

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم:

سعر الجنيه الذهب في مصر 8920 جنيه.

كيف تستثمر في الذهب :

أولا السبائك الذهبية:

ينصح خبراء أسواق الذهب بأن شراء السبائك يأتي في المرتبة الاولي للاستثمار في الذهب، نظرا لان يمكن شرائها بوزن يبدأ من 2.5 جرام وارتفاع جودتها حيث يتم تشكيلها من الذهب الخام من عيار 24، بالاضافة إلى تدني اسعار المصنعية مقارنة بشراء جنيهات ذهب او مشغولات ذهبية.

ثانيا : الجنيهات الذهب :

يأتي في المرتبة الثانية للاستثمار في الذهب شراء الجنيهات الذهبية، والتى يبلغ وزنها نحو 8 جرامات في السوق المصري عيار 21، ولكن لا يفضل الكثيرون شراء الجنيهات الذهب نظرا لارتفاع المصنعية عليها.

ثالثا : الاستثمار في صناديق الذهب :

تعد شراء وثائق في صناديق الذهب أحد وسائل الاستثمار في الذهب للأشخاص الذين لا يرغبون في تخزين الذهب، حيث يمكن شراء أحد وثائق التى تطرحها تلك الصناديق و يتم تحديد أسعارها ارتباطا بأسعار الذهب عالميا.

رابعا : المضاربة في بورصات الذهب العالمية:

يمكن الاستثمار في الذهب عن طريق شراء اوقيات من البورصات العالمية، ويتم بواسطة احد شركات التداول في الذهب الموثوق بها.