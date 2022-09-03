مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين بث مباشر يلا شوت 3-9-2022 بالدوري الألماني

يلا شوت الجديد البايرن مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين اليوم لقاء على قمة الدوري الألماني على غير المتوقع خلال مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين اليوم ضمن منافسات الجولة الخاسمة من الدوري الألماني حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط قبل إقامة هذا اللقاء على أرض يونيون برلين مفاجأة البوندزليجا حتى الآن بما يقدمه من مستويات رائعة جعلت الإعلام الألماني يحذر بايرن ومدربه جوليان ناجلسمان ونجمه السنغالي ساديو ماني من إمكانية تلقي هزيمة ثقيلة لأن أصحاب الأرض قادرون على تكرار معجزة نادي ليستر سيتي في عام 2019 في الدوري الإنجليزي عندما توجوا باللقب على حساب مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام بفضل رياض محرز وجيمي فاردي وقتها وهو ما يظهر في الفريق صاحب الأرض خلال هذه الفترة بقدراته الرهيبة مع المدرب أورس فيشر الذي أعلن في المؤتمر الصحفي أن فريقه في حاجة شديدة إلى الشجاعة أمام العملاق البافاري من أجل تحقيق الفوز في هذه الموقعة الصعبة خاصة أن فريقه من اللاعبين الشباب القادرين على مواجهة ساديو ماني ورفاقه لكنهم يجب أن يكونوا صبورين حتى النهاية خاصة في الوقت القاتل من المباريات.





موعد مباراة بايرن ويونيون برلين





من المقرر أن تنطلق هذه المواجهة في الساعة الثالثة والنصف عصرا حسب توقيت القاهرة ما يوافق الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة في مواجهة نارية بين الفريقين ستنقل من خلال قناة بي إن سبورتس.





تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد يونيون برلين





في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز - ألفونسو ديفيز

في خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارسيل سابيتزر - توماس مولر

في خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - ساديو ماني.





مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين





رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين مباشر ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف فقط عن يونيون برلين صاحب المركز الثاني الذي يخوض هذا اللقاء على أرضه وبين جماهيره بعد الفوز 2-1 على لايبزيج و6-1 على شالكة.





مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ اليوم





يلا شوت حصري مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين اون لاين أما بايرن ميونخ فكان قد فاز على بوخوم بسباعية نظيفة قبل أن يتعادل 1-1 مع بوروسيا مونشنجلادباخ لذلك لا يريد جوليان ناجلسمان تكرار التعثر للمباراة الثانية على التوالي.





بث مباشر بايرن ميونيخ ويونيون برلين