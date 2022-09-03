مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم بث مباشر الريال يلا شوت 3-9-2022 بالدوري

يلا شوت الجديد الريال مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس مباشر صدام ناري في الظهور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2022-2023 في موقعة من أقوى المواقع في الليجا حيث يأمل رفاق كارلو أنشيلوتي في مواصلة صحوتهم للموسم الثاني على التوالي بعد أن توجوا باللقب في الموسم الماضي بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي وإن كانت كتيبة كارلو أنشيلوتي تخشى المفاجآت في هذا الموسم وضياع ما تحقق في 2022 وذلك بعد رحيل كاسيميرو إلى نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ولذلك انكسر أحد أضلاع مثلث الوسط الذي كان يتكون من توني كروس ولوكا مودريتش ولذلك فإن الفريق بدأ مرحلة تجديد الدماء مع الداهية الإيطالية الذي يصطدم اليوم بمانويل بلجريني المدير الفني للضيوف الذي يبحث عن تحقيق الانتصار الرابع على التوالي.





موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس





تنطلق هذه المواجهة على سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مع دقات وتمام الساعة الرابعة والربع عصرًا حسب توقيت مصر وهو ما يوافق الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية.





تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال بيتيس





في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارفخال.

في خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - توني كروس.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي





تشكيل ريال بيتيس المتوقع ضد ريال مدريد





في حراسة المرمى: روي سيلف

في خط الدفاع: أيتور رويبال - لويز فيليبي - إدجار جونزاليس - أليكس مورينو.

في خط الوسط: جايدو رودريجيز - ويليام كارفاليو - رودري.

في خط الهجوم: نبيل فقير - خوانمي - بورخا إيجليسياس.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس





يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس مباشر وفاز ريال مدريد في 3 مباريات على التوالي كان آخرها على حساب إسبانيول بنتيجة 3-1 بعد صراع صعب حتى الدقائق الأخيرة لكنه يحتل المركز الأول في الدوري الإسباني بـ9 نقاط.





مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر





يلا شوت ريال مدريد مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم أما نادي ريال بيتيس ففاز في 3 مباريات كان آخرها أمام أوساسونا بهدف نظيف لكنه في المركز الثاني خلف الريال المتصدر بفارق الأهداف وإن كان بيتيس يتولى تدريبه مانويل بيلجريني الذي سبق له قيادة مانشستر سيتي.





بث مباشر ريال مدريد وريال بيتيس