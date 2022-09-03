بث مباشر ريال مدريد اليوم LiVe مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم بث مباشر الريال يلا شوت 3-9-2022 بالدوري

الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

يلا شوت حصري ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم قمة مبكرة في الدوري الإسباني عندما تقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الليجا مع دقات الساعة الرابعة والربع مساء حسب توقيت مصر الموافق الساعة الخامسة والربع مساء حسب توقيت السعودية في مواجهة فنية خاصة ومرتقبة بين كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي ومانويل بيلجريني المدير الفني لبيتيس من أجل فض الشراكة بين كلا الفريقين على المركز الأول في الدوري الإسباني لهذا الموسم وإن كان الريال يعيش أفضل حالاته مع كارلو أنشيلوتي بعد التتويج بالدوري ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ولذلك فإنه يحاول الاستمرار على وتيرة الانتصارات بعدما استعاد ناتشو في هذا اللقاء عقب فترة طويلة من الإصابة وهو ما يجعل كل الأمور في مفترق طرق خلال هذه المواجهة الصعبة على كلا الفريقين لا سيما أن بيلجريني لا يريد أن يفوت الفرصة على الإطلاق من ناحية خطف الانتصار والانفراد بالصدارة مهما كانت قوة كريم بنزيما ورفاقه.
 


مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس
 


يلا شوت اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس لايف ووصل نادي ريال مدريد إلى 9 نقاط في المركز الأول من الليجا بعد الفوز في 3 مباريات على التوالي من بينها عبور فخ إسبانيول بنتيجة 3-1 رغم أنه كان متأخرا بفارق هدف لذلك لا يريد أنشيلوتي تكرار مثل هذا السيناريو مهما كانت الأمور من أجل تجاوز كل المطبات الصعبة في هذه الليلة.
 


مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس
 


بث حصري الريال اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس لايف تشكيل ريال مدريد ضد بيتيس سيعتمد على قوة كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم مع البرازيلي رودريجو في حين سيعوض تشواميني غياب كاسيميرو عن وسط الملعب والذي رحل إلى نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
 


مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
 


يلا شوت بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الجديد أما ريال بيتيس فإنه يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن النادي الملكي لذلك يأمل في خطف الانتصار في ملعب سانتياجو برنابيو بعدما كان قد عبر ناديو أوساسونا بتحقيق الفوز بهدف نظيف ولذلك فإن الفريق في أفضل حالاته خلال هذه المواجهة من أجل إثبات أن الانتصارات الماضية لم تأت من فراغ في وجود لاعبين مميزين مثل نبيل فقير في صناعة اللعب وجاي رودريجيز في وسط الملعب لتأمين انطلاقات اللاعبين الهجومية.
 


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