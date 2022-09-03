بث مباشر ريال مدريد اليوم LiVe مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم بث مباشر الريال يلا شوت 3-9-2022 بالدوري

يلا شوت حصري ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم قمة مبكرة في الدوري الإسباني عندما تقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الليجا مع دقات الساعة الرابعة والربع مساء حسب توقيت مصر الموافق الساعة الخامسة والربع مساء حسب توقيت السعودية في مواجهة فنية خاصة ومرتقبة بين كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي ومانويل بيلجريني المدير الفني لبيتيس من أجل فض الشراكة بين كلا الفريقين على المركز الأول في الدوري الإسباني لهذا الموسم وإن كان الريال يعيش أفضل حالاته مع كارلو أنشيلوتي بعد التتويج بالدوري ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ولذلك فإنه يحاول الاستمرار على وتيرة الانتصارات بعدما استعاد ناتشو في هذا اللقاء عقب فترة طويلة من الإصابة وهو ما يجعل كل الأمور في مفترق طرق خلال هذه المواجهة الصعبة على كلا الفريقين لا سيما أن بيلجريني لا يريد أن يفوت الفرصة على الإطلاق من ناحية خطف الانتصار والانفراد بالصدارة مهما كانت قوة كريم بنزيما ورفاقه.





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يلا شوت اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس لايف ووصل نادي ريال مدريد إلى 9 نقاط في المركز الأول من الليجا بعد الفوز في 3 مباريات على التوالي من بينها عبور فخ إسبانيول بنتيجة 3-1 رغم أنه كان متأخرا بفارق هدف لذلك لا يريد أنشيلوتي تكرار مثل هذا السيناريو مهما كانت الأمور من أجل تجاوز كل المطبات الصعبة في هذه الليلة.





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بث حصري الريال اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس لايف تشكيل ريال مدريد ضد بيتيس سيعتمد على قوة كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم مع البرازيلي رودريجو في حين سيعوض تشواميني غياب كاسيميرو عن وسط الملعب والذي رحل إلى نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





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يلا شوت بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الجديد أما ريال بيتيس فإنه يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن النادي الملكي لذلك يأمل في خطف الانتصار في ملعب سانتياجو برنابيو بعدما كان قد عبر ناديو أوساسونا بتحقيق الفوز بهدف نظيف ولذلك فإن الفريق في أفضل حالاته خلال هذه المواجهة من أجل إثبات أن الانتصارات الماضية لم تأت من فراغ في وجود لاعبين مميزين مثل نبيل فقير في صناعة اللعب وجاي رودريجيز في وسط الملعب لتأمين انطلاقات اللاعبين الهجومية.





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