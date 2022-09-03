تراجع أسعار الجنيه الاسترليني بالبنك المركزي 22 قرشا خلال تعاملات الاسبوع

تراجعت اسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بقيمة 22 قرشا ليصل في متوسط تعاملات البنك المركزي إلى 22.17 جنيه للشراء و22.26 جنيه للبيع.

اسعار صرف جنيه الاسترليني ترتفع بالبنك المركزي:

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه إلى مستويات 22.16 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع، مقابل 22.38 جنيه للشراء و 22.30 جنيه للبيع في بداية تعاملات الاسبوع.

اسعار الجنيه الاسترليني بالبنوك اليوم:

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) إلى نحو 22.05 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع، مقابل 22.34 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع أمس.



وفي بنك مصر، نزل أيضًا سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى 22.09 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، مقابل 22.34 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) إلى نحو 22.21 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع، مقابل 22.29 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع أمس.

اسعار اليورو ترتفع بالبنك المركزي

على صعيد اخر سجلت اسعار اليورو ارتفاعات قوية خلال تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة 11 قرشا في متوسط تعاملات البنوك، مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأنهي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تعاملاته الاسبوعية بالبنك المركزي عند مستويات 19.16 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع مقابل 19 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع كان قد افتتح تعاملات الاسبوع عليها.