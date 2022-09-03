موعد مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم 3-9-2022 بالدوري السعودي
قمة نارية في مباراة النصر والتعاون اليوم التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز في مواجهة فنية متجددة بين فريقين كبيرين يطمع كل منهما لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أو دوري روشن في هذا الموسم وإن كان شاموسكا يخطط لإيقاف قطار رودي جارسيا القادم من باريس سان جيرمان من أجل الفوز بالدوري في السعودية
موعد مباراة النصر والتعاون
تنطلق هذه المواجهة في الساعة السادسة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة السابعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة وتنقل من خلال قناة إس إس سي الرياضية السعودية وتقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية وتنقل من خلال قناة إس إس سي الرياضية السعودية.
تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون
في حراسة المرمى: أوسبينا.
في خط الدفاع: كونان وعبد الله مادو وعبدالإله العمري وعبد الله الخيبري.
في خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى.
في خط الهجوم: فينسنت أبو بكر.
تشكيل التعاون المتوقع ضد النصر
في حراسة المرمى: كاسيو
في خط الدفاع: الزبيدي ومتعب المفرج وماتشادو والرويلي.
في خط الوسط: ساندرو مانويل وريان الموسى وهيلدون راموس وربيع سفياني
في خط الهجوم: جهاد الحسين وليندر تاوامبا.
ويتولى تدريب نادي النصر المدرب الفرنسي رودي جارسيا بعد أن فاز في اللقاء الأول ضد الوحدة الصاعد حديثا، بهدف نظيف طريق المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر لكن النصر يغيب عنه البرازيلي أندرسون تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبيكي جلال الدين ماشاريبوف، والظهير الأيمن سلطان الغنام.
ولعب الفريقان 24 مرة من قبل انتصر العالمي في 16 مباراة، وخسر أربعة، وتعادل في مثلهم وسجل لاعبوه 48 هدفا، بينما اهتزت شباك العالمي بـ 28 هدفا.
أما نادي التعاون السعودي مع المدرب شاموسكا فقد حقق الفوز على الفتح بهدفين نظيفين لذلك يبحث عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي خاصة أن هذا اللقاء يقام على أرضه وبين جماهيره.