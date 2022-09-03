موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم السبت 3-9-2022 بالدوري السعودي
ستكون كل العيون مع أحمد حجازي وطارق حامد في مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين عندما يلعب نونو سانتو المدير الفني للعميد ضد باتريس كارتيرون المدير الفني للاتفاق حاليا وهو المدرب المعروف لجماهير الكرة المصرية خاصة أنه سبق له تدريب ناديي الأهلي والزمالك في الدوري المصري وحقق معهما نتائج مميزة ولذلك فإن مواجهته اليوم أمام نونو سانتو ستكون نارية خاصة أنه ترك التعاون الذي يلعب به مصطفى فتحي لصنع الأمجاد الجديدة مع الاتفاق وهو ما يتم وضعه في الحسبان خلال اللقاء الحالي بين فريقين كبيرين يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز رغم اختلاف الظروف بينهما لأن العميد مع حجازي وطارق حامد هدفه الفوز باللقب في هذا الموسم الصعب على كل الأندية
موعد مباراة الاتحاد والاتفاق
تنطلق هذه القمة بنكهة مصرية في الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة 9 مساء حسب توقيت مكة المكرمة ويتم نقلها من خلال قناة إس إس سي الرياضية السعودية وينقل من على ملعب الجوهرة المشعة.
تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الاتفاق
في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
في خط الدفاع: مهند الشنقيطي ــ أحمد حجازي ــ أحمد شراحيلي
في خط الوسط: برونو هنريكي ــ طارق حامد ــ حمدان الشمراني ــ عبدالرحمن عبود
خط الهجوم: إيجور كورنادو ــ رومارينيو ــ هيلدر كوستا
تشكيل الاتفاق المتوقع ضد الاتحاد
في حراسة المرمى: باولو فيكتور.
في خط الدفاع: سعيد المولد وعبد الله الخطيب ومارسي تيسيران وعبد الرحمن العبيد.
في خط الوسط: علي هزازي وأوزديمير وأحمد الغامدي وحامد الغامدي.
في خط الهجوم: محمد الكويكبي ويوسف نياكاتي
وبدأ الاتحاد مع مدربه نونو سانتو ونجميه طارق حامد وأحمد حجازي الموسم بشكل مثالي بعد الفوز على نادي العدالة بثلاثية نظيفة ليؤكد أنه جاهز لتجريد نادي الهلال السعودي من لقب الدوري في هذا الموسم، بينما خسر الاتفاق من الطائي بنتيجة 2-1 لذلك يحاول الخروج بأفضل صورة ممكنة من هذا اللقاء.