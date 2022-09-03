أول أهدافه.. تريزيجيه يقود طرابزون سبور لتخطي عقبة عمراني

تصدر وسم طرابزون سبور، اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك عقب تسجيل محمود حسن تريزيجيه أول أهدافه مع الفريق التركي وتخطي عقبة عمراني سبور.

وسجل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، أول أهدافه مع فريقه الجديد طرابزون سبور، في مرمى مضيفه فريق عمراني سبور، خلال المواجهة التي جمعتهما في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

وجاء هدف تريزيجيه لاعب طرابزون سبور في مرمي عمراني سبور بالدقيقة 60 من زمن اللقاء، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس عمراني سبور وضعها بسهولة في الشباك.

وجاء تشكيل طرابزون سبور على النحو التالى: طه، دوروخان، بارترا، دنسويل، إرين، جبامين، باكسيتاس، باردي، عبد القادر، تريزيجيه ودجنيني.

وكان تريزيجيه قد انضم لصفوف طرابزون خلال الميركاتو الصيفى قادما من فريق أستون فيلا الإنجليزي.

ويحتل فريق طرابزون، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق عمراني سبور المركز 17 من جدول الترتيب وأول مراكز الهبوط برصيد نقطة واحدة.

ويبحث رفقاء تريزيجيه عن الفوز وخطف النقاط الثلاثة لمطاردة الكبار في قمة ترتيب الدوري التركى ليتساوي مع بشكتاش وغازى عنتاب المتصدر والوصيف بنفس الرصيد.

فيما سيحاول عمراني سبور استغلال الملعب والجمهور لخطف نقاط المباراة والخروج مبكرا من دوامة الهبوط وصراع المراكز الأخيرة في الترتيب.

جدول ترتيب الدوري التركي

1- بشكتاش، 10 نقاط.

2- غازي عنتاب، 10 نقاط.

3- طرابزون سبور، 10 نقاط.

4- أضنة دمير سبور، 9 نقاط.

5- كونيا سوبر، 8 نقاط.

6- فنربخشة، 7 نقاط.

7- بلدية اسطنبول، 7 نقاط.

8- جالاتا سراي، 7 نقاط.

9- كايسيري سبور، 6 نقاط.

10- أنطاليا سبور، 6 نقاط.