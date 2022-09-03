"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لشراء 40 ألف طن زيت خام مستورد

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة للزيت الخام المستورد لعام 2022/2023، بكمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة - في بيان لها - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الاستراتيجية،موضحة أن فترة الوصول ستكون من 20 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2022،و 11 إلى 30 نوفمبر 2022.

وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون يوم الثلاثاء المقبل 6 سبتمبر الحالي، منوهة بأن السداد بتسهيلات موردين 180 يوما من تاريخ بوليصة الشحن.

 

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، تأثرًا الإعلامي في بيان له اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية.


وشددت على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر.


وأكدت على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.


وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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