"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لشراء 40 ألف طن زيت خام مستورد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة للزيت الخام المستورد لعام 2022/2023، بكمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة - في بيان لها - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الاستراتيجية،موضحة أن فترة الوصول ستكون من 20 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2022،و 11 إلى 30 نوفمبر 2022.

وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون يوم الثلاثاء المقبل 6 سبتمبر الحالي، منوهة بأن السداد بتسهيلات موردين 180 يوما من تاريخ بوليصة الشحن.

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، تأثرًا الإعلامي في بيان له اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية.



وشددت على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر.



وأكدت على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.



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