برنامج خادم الحرمين للابتعاث يوضح السن المحدد للمتقدمين للوظائف

برنامج خادم الحرمين للابتعاث، يعتبر من ضمن الكلمات الأكثر بحثا على موقع جوجل العالمي، وذلك لمعرفة السن المحدد للمتقدمين لوظائف برنامج خادم الحرمين للابتعاث.

وأكد برنامج خادم الحرمين للابتعاث، أن التقدم بطلب الابتعاث متاح للموظف في القطاعين سواء العام والخاص، عند انطباق الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة للمسار.

وقال برنامج خادم الحرمين للابتعاث، أنه لا يُشترط سن محدد للمتقدمين، مضيفا يمكن للدارس على حسابه الخاص، التقديم للبرنامج وفق اشتراطات البرنامج العامة والخاصة بالمسار.

خطوات إصدار قرار الابتعاث من خلال نظام "سفير"

وكان برنامج خادم الحرمين للابتعاث حدد خطوات إصدار قرار الابتعاث من خلال نظام "سفير"، بتأكيد الترشيح بعد وصول رسالة الترشيح المبدئي عبر البريد الإلكتروني، من خلال الدخول إلى بوابة طالب وقبول الطلب لتلقي تأكيد الترشيح.

وبيّن برنامج خادم الحرمين للابتعاث أن الخدمات المتاحة للطالب المرشح هي تحديث الملف الشخصي للطالب والمرافقين، وطلب خطاب التعريف، وضمان مالي بغرض القبول.

وأكد البرنامج على حسابه بموقع التغريدات المُصغر "تويتر"، أنه يمكن الحصول على القرار رسميا من خلال أيقونة "الراغبون بالدراسة" ثم أيقونة "إصدار قرار الابتعاث" والتأكد من دقة البيانات قبل الإرسال، وتحميل نموذج قرار الابتعاث من خلال استعراض القرار، منوها بضرورة الحرص على تأكيد قبول الترشيح خلال المدة المحددة؛ حتى لا يتعرض الطلب للإلغاء آليًا.

ما هو برنامج خادم الحرمين للابتعاث؟

برنامج خادم الحرمين للابتعاث، هو برنامج ابتعاث للطلاب والطالبات إلى أفضل المؤسسات التعليمية المصنفة عالميًا في العديد من المجالات والتخصصات، ويستهدف خريجو المرحلة الثانوية أو الجامعية أو الحاصلون على القبول في أفضل الجامعات على مستوى العالم.

أهداف برنامج خادم الحرمين للابتعاث

- رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

- المساهمة في تعزيز قدرات السعودية في البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في المجالات ذات الأولوية.

- المساهمة في إعادة تأهيل وتعزيز القدرات في تخصصات علمية مختلفة لتوفير كوادر وطنية موهوبة وخصوصًا في القطاعات الواعدة للمشاريع النوعية التي أطلقتها رؤية السعودية 2030.

مسارات برنامج خادم الحرمين للابتعاث

ينقسم برنامج خادم الحرمين للابتعاث إلى 4 مسارات أساسية، وهي:

- الرواد: هو مسار يهدف لابتعاث الطلاب لأفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم مما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة تحقيقًا لمتطلبات وطموحات رؤية السعودية 2030.

- البحث والتطوير.

- إمداد.

- واعد.