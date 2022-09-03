أسعار الذهب فى سوريا اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات مساء السبت 3 سبتمبر 2022، مع بداية العطلة الأسبوعية بأسواق الذهب عالميا.

وتشهد الأسواق العالمية عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.



أسعار الذهب اليوم في سوريا

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى 138.432 ألف ليرة (55.10 دولار)، حسب منصة لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى 121.131 ألف ليرة (48.21 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى 103.825 ألف ليرة (41.32 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.752 ألف ليرة (32.14 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعا إلى 4.305 مليون ليرة (1714 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) 969.044 ألف ليرة (385.68 دولار).



أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 13 دولارًا بنهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، 2 سبتمبر/أيلول 2022، لكنها سجلت الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي بخسارة تقارب 1.5%.

ويأتي ذلك بعد أن دعّمت البيانات التي تشير إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي من احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، كما حام الدولار بالقرب من قممه الأخيرة.

وتم تداول أسعار الذهب في نهاية الأسبوع بتعاملات الجمعة حول المستوى الرئيس 1700 دولار، وسط إعلان بيانات العمالة الرئيسة في الولايات المتحدة.