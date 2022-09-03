مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم HD بث مباشر السيتي 3-9-2022 بالدوري الإنجليزي

يلا شوت الجديد السيتي مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم صدام ناري معتاد في مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز في موقعة خاصة بين بيب جوارديولا وستيفن جيرارد على ملعب فيلا بارك خاصة أن الأخير خسر من الأول في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بعد أن كان متقدما بهدفين قبل أن يسقط بثلاثية ولذلك يسعى جيرارد إلى رد اعتباره بشكل سريع في ملعبه وبين جماهيره كما يخطط لمصالحة الجماهير التي ترغب في تحقيق الانتصارات بعد كبوة الأسابيع الأولى في البريميير ليج رغم أن الفريق يتواجد به الثنائي الهجومي واتكينز وداني إنجز لذلك نحن أمام مواجهة خاصة لكلا الفريقين في ظل الصراع الشرس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ما بين أرسنال ومانشستر سيتي في الوقت الحالي فيما يترقب الجميع قدوم محمد صلاح مع ليفربول.





موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا





من المقرر أن تبدأ في الساعة السادسة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس إتش دي.





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أستون فيلا





في حراسة المرمى: إيدرسون.

فيخط الدفاع: كايل والكر وروبين دياز وجون ستونز وجواو كانسيلو.

في خط الوسط:رودري، جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: ألفاريز، هالاند، فيل فودين.





تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد مانشستر سيتي





في حراسة المرمى: مارتينز.

في خط الدفاع: ماتي كاش وتشامبيرز وكونسا ومينجز.

في خط الوسط: جون ماكجين، كامارا، دوجلاس لويز.

في خط الهجوم: كوتينيو، أولي واتكينز وداني إنجز.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا





يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا مباشر يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر وذلك بعدما اكتسح السيتي نظيره نوتينجهام فورست بسداسية نظيفة عقب الانتصار على كريستال بالاس برباعية مقابل هدفين وذلك بفضل تألق وتفوق الدبابة البشرية إيرلينج هالاند الذي سجل هاتريكين على التوالي.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم





يلا شوت حصري مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا مباشر على الجانب الآخر فإن أستون فيلا مع جيرارد في المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط فقط بعد الخسارة من أرسنال بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية وقبلها الهزيمة بهدف من وست هام يونايتد.





مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا